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Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 600 bine yaklaştı

Rusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 592 bin 280’e, ölü sayısı 8 bin 206’ya çıktı.
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 600 bine yaklaştı

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 600 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 592 bin 280’e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 95 artarak 8 bin 206’ya, iyileşen sayısı 4 bin 705 artarak 344 bin 416’ya yükseldi.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1,3 olarak açıklandı. Yeni vakaların yüzde 32,5’inde semptom görülmedi.

Salgınla mücadele önlemlerinin gevşetildiği başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 1068 artarak 215 bin 14’e, ölü sayısı 20 artarak 3 bin 617’ye çıktı.

Toplam test sayısı 17 milyonu geçti
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 291 bin test yapıldı, bugüne kadar yapılan test sayısı 17 milyon 200 bini geçti ve 312 bin kişi gözetim altında tutuldu.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmiş, kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

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