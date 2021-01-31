  • BIST 1.473
  • Altın 434,655
  • Dolar 7,3001
  • Euro 8,8620
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 8 °C
»

Rusya'da polis Navalnıy gösterilerinden önce güvenlik önlemlerini artırdı

Rusya'da Moskova ve St. Petersburg başta olmak üzere birçok kentte düzenlenecek Navalnıy'in serbest bırakılmasına yönelik gösteriler öncesi polis sıkı tedbirler aldı.
Rusya'da polis Navalnıy gösterilerinden önce güvenlik önlemlerini artırdı

Rusya'nın başkenti Moskova'da tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın serbest bırakılması için yeniden yapılacak gösterilerden önce polis sıkı güvenlik önlemleri aldı.

Ülkede, tutuklu Navalnıy’ın çağrısı üzerine gösteriler bugün de devam edecek.

Rusya'nın başta Moskova ve St. Petersburg olmak üzere birçok kentinde düzenlenecek izinsiz gösteriler öncesi polis sıkı tedbirler aldı.

Moskova'da gösterilerin yapılacağı bölgedeki sokaklar trafiğe kapatılırken, çok sayıda polis aracıyla barikatlar kuruldu.

Söz konusu bölgede, araç park yerleri ile bazı metro istasyonları gün boyunca çalışmayacak.

Kafe, bar ve restoranların kapatıldığı bölgede, 09.00-23.00'te alkol satışları yasaklandı.

Rus vatandaşlarına "gösterilere katılmama" çağrısı yapıldı
Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, gösterilerin izinsiz olduğu vurgulandı.

Gösterilerde, provokasyonların yaşanabileceği belirtilen açıklamada, Rus vatandaşlarına gösterilere katılmama çağrısı yapıldı.

Gösteri öncesi bazı muhaliflere ev hapsi cezası verildi
Rus polisi, düzenlenecek gösteriler öncesi Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın Moskova'daki daireleri ve kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfının ofisinde "sıhhi ve epidemiyolojik kuralların ihlal edildiği" gerekçesiyle 27 Ocak'ta arama yapmıştı.

Muhalif Aleksey Navalnıy'ın kardeşi Oleg Navalnıy, avukatı Lubov Sobol, şahsi doktoru olan Doktorlar Birliği Sendika Yöneticisi Vasilyeva ile başkent Moskova'daki karargah koordinatörü Oleg Stepanov, aynı gün gözaltına alınmıştı.

Söz konusu şahıslar, Navalnıy'ın serbest bırakılması için geçen hafta düzenlenen izinsiz gösterilerde "sıhhi ve epidemiyolojik kuralların ihlal edildiği" gerekçesiyle mahkemece 23 Mart'a kadar ev hapsi cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DSÖ heyeti Vuhan’daki gıda pazarını ziyaret etti31 Ocak 2021 Pazar 13:02
  • Rusya'da göstericiler, Navalnıy'ın tutuklanmasını protesto etmek için tekrar sokakta31 Ocak 2021 Pazar 13:02
  • Yemen ordusu: Hudeyde'de Husi komutan ve beraberindekiler öldürüldü31 Ocak 2021 Pazar 13:01
  • ABD Guantanamo'daki tutuklulara Kovid-19 aşısı yaptırmayacak31 Ocak 2021 Pazar 13:00
  • Esed rejimi ordusundan 40 asker muhaliflere sığındı31 Ocak 2021 Pazar 12:59
  • Ürdün'deki Bedevi topluluğun vazgeçilmez kış lezzeti: Raşuf31 Ocak 2021 Pazar 12:59
  • Yeryüzünün ilk mabedi ve tevhit inancının merkezi: Kabe31 Ocak 2021 Pazar 12:58
  • Beşparmak Dağları'ndaki dev KKTC bayrağını boyama çalışmaları sürüyor31 Ocak 2021 Pazar 12:56
  • Rusya'da polis Navalnıy gösterilerinden önce güvenlik önlemlerini artırdı31 Ocak 2021 Pazar 12:55
  • Hatay'da sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bir köprü zarar gördü, tarım arazileri su altında kaldı31 Ocak 2021 Pazar 12:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti