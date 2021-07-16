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Rusya'da radardan kaybolan uçak bulundu: Acil iniş yaptı

Rusya'da radardan kaybolan uçak ile irtibatın sağlandığı açıklandı. Sibirya üzerinden uçtuğu sıradan radardan kaybolan uçağın acil iniş yaptığı belirtiliyor.
Rusya'da radardan kaybolan uçak bulundu: Acil iniş yaptı

Rusya’nın Tomsk bölgesinde radardan kaybolan, içerisinde 17 kişinin bulunduğu AN-28 tipi yolcu uçağı bulundu.

Rus basınında yer alan haberlerde uçağın yerinin tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Uluslararası haber ajansı Reuters ise uçağın acil iniş yaptığını duyurdu.

Kedroviy şehrinden Tomsk’a uçan AN-28 tipi yolcu uçağı Bakçarskiy bölgesinde acil durum sinyali vermiş ve radardan kaybolmuştu.

Özel bir hava yolu şirketine ait olan uçakta 17 kişinin olduğu, bölgeye arama-kurtarma ekiplerinin gönderildiği ifade edildi.

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