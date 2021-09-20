Rusya'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Perm Üniversitesi'ne silahlarla saldırı gerçekleştirildi.
ÜNİVERSİTEYE POMPALI TÜFEKLİ BASKIN
Üniversiteyi pompalı tüfek ile basan bir kişi, binaya rasgele ateş açtı. O anlarda büyük panik yaşanan üniversiteler binanın katlarından atlayarak canlarını kurtarmaya çalıştı. Bazı öğrenci ve öğretmenlerin sınıflarda saklandığı ifade edildi.
TASS haber ajansının aktardığı bilgiye göre binaya açılan ateş sonucu, 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı açıklandı. İçişleri bakanlığı saldırganın yakalandığını duyurdu. Saldırganın 18 yaşındaki Timur Bekmansurov olduğu belirtildi.
ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ
Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 8’e yükseldiğini duyurdu.
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