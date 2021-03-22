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Rusya’da sirkte filler birbirine girdi: İzleyenler böyle kaçtı

Rusya’da sirkte filler birbirine girdi: İzleyenler böyle kaçtı
Rusya’da düzenlenen bir sirk gösterisinde sahneye çıkan 2 fil, tribüne yakın bir noktada birbirine saldırmaya başladı. O sırada tribünde oturan ziyaretçiler, panik halinde kaçmaya başladı.

Olay, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da meydana geldi. Kentte düzenlenen bir sirk gösterisinde sahneye çıkan 2 fil, ziyaretçilerin oturduğu tribünlere yakın bir bölgede birbirine saldırmaya başladı. Görüntülerde, fillerin birbirine saldırdığı anlarda eğitmenlerin de sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Kendilerine yakın noktada birbirine saldıran filleri gören ziyaretçiler ise panik halinde kaçmaya başladı. Yerel medya, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu.

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