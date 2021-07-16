Rusya'da son bir aydır Kovid-19 ölümleri artıyor

Rusya'da yeni tip koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 799 ile günlük en yüksek can kaybı yaşanırken, geçen aydan bu yana ölüm vakalarındaki artış dikkat çekiyor.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 25 bin 704 artarak 5 milyon 907 bin 999’a, iyileşen sayısı 21 bin 932 artışla 5 milyon 300 bin 908'e yükseldi.

Son 24 saatte 799 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından beri en yüksek günlük can kaybına ulaşılan ülkede, toplam ölü sayısı 146 bin 868'e çıktı.

Ülkede 16 Haziran’da günlük vaka sayısı 13 bin 397, ölüm vakası ise 396 idi. Vaka ve ölüm sayıları, bu tarihten itibaren dikkat çekici şekilde yükselişini sürdürdü.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 5 bin 382 artarak 1 milyon 454 bin 217’ye, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 105 artışla 24 bin 173'e yükseldi.

Dün, ülke genelinde 25 bin 293 kişi virüse yakalanmış, 791 kişi hayatını kaybetmişti.

Kovid-19'a karşı sert tedbirler

Haziran başında Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle Rusya'nın birçok bölgesinde virüse karşı tedbirler yeniden uygulamaya konulmuştu.

Önlemlerin sıkılaştırıldığı Moskova'da tüm restoran, kafe, bar, gece kulüpleri ve diğer eğlence yerlerinin 23.00-06.00 saatlerinde müşterilere hizmet vermesi yasaklanmıştı. Ruslar, söz konusu saatlerde uzaktan yemek sipariş edebiliyor.

Moskova'da 22 Haziran'da sadece aşı olan, 6 ay içinde salgını atlatan ve 72 saatte Kovid-19 testi yaptıranların, barkod (QR kod) sistemiyle restoran ve kafelere gidebilmesi yönünde karar alınmıştı.

Şehirdeki firmaların, personelin en az yüzde 30'unu uzaktan çalıştırması zorunluluğu devam ederken; 65 yaş üstü ve belirli hastalıkları olan vatandaşların uzaktan çalışması kararlaştırılmıştı.

Rusya'da aşılanma zorunluluğu

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak 2020'de tespit edildiği ve virüs kaynaklı ilk ölümün 19 Mart 2020'de kaydedildiği Rusya'da, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 18 Ocak'ta kitlesel aşılama süreci başlatılmıştı.

Nüfusun yoğun olduğu Moskova ve St. Petersburg gibi kentlerde kamu ve hizmet sektörlerinde çalışanların yüzde 60'ına Kovid-19'a karşı aşılanma zorunluluğu getirilmişti.

Kovid-19'a karşı "yeniden" aşılama sürecinin 1 Temmuz'da başladığı Moskova'da, halk Rus üretimi iki dozlu "Sputnik V" ile tek dozlu "Sputnik Light"la aşılanabiliyor.