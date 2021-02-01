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Rusya'da sosyal medya sitelerine yeni kısıtlamalar getirildi

Sosyal medyadaki küfürlü içeriklerin 24 saat içerisinde silinmesi zorunlu oldu.
Rusya'da sosyal medya sitelerine yeni kısıtlamalar getirildi

Rusya'da faaliyet gösteren sosyal medya sitelerinde yer alan küfürlü ve müstehcen içeriklerin, 24 saat içerisinde silinmesi zorunluluğu getirildi.

Rus hükümetinin internet sitesinde yer alan açıklamada, Bilgi, Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Koruma Yasası'nda yapılan çeşitli değişikliklerin yürürlüğe girdiği belirtildi.

Yasayla ülkede faaliyet gösteren sosyal medya sitelerine yeni yükümlülükler getirildiği aktarılan açıklamada, "Sosyal ağlar, yasa dışı içeriği bağımsız bir şekilde tanımlamalı ve kaldırmalıdır. Bu tanım, müstehcen ve küfürlü dil içeren içerikleri de içermektedir." denildi.

Yasanın, terör veya aşırıcılık yanlısı içerikleri de kapsadığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Buna ek olarak, yasa dışı eylemlere katılma çağrıları, devlete ve sembollerine hakaret etmek de yasaktır. Sosyal ağ tarafından alınacak engelleme kararı, yasaklanmış içeriklerin ortaya çıktığı andan itibaren 24 saat içinde verilmelidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yasanın uygulanması için Rusya'da günlük trafiği 500 bin kişiden fazla olan, kullanıcıların kişisel sayfalar oluşturduğu ve mesaj alışverişinde bulunduğu sitelerin takibe alınacağı bildirildi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), gençleri izinsiz protestolara katılmaya teşvik eden yayınlar nedeniyle TikTok ve Instagram gibi sosyal medya uygulamalarına uyarılarda bulunmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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