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Rusya'da TB2'ler gündemden düşmüyor: Silahlarını kullanmadan vurulması gerekiyor, yoksa.

Karabağ Zaferi sonrası dünyanın gündeminden düşmeyen Türk SİHA'ları Rusya'da yine en çok konuşulanlar arasında. Savunma sanayii şirketlerinden Almaz-Antey'in tasarımcısı Pavel Sozinov, Bayraktar TB2 ile ilgili çarpıcı açıklamlarda bulundu.
Rusya'da TB2'ler gündemden düşmüyor: Silahlarını kullanmadan vurulması gerekiyor, yoksa.

Karabağ Savaşı'nda ve Suriye'de Bayraktar TB2 karşısında savunma sistemleri varlık gösteremeyen Rusya, Türk SİHA'larını konuşmaya devam ediyor.

Rusya’nın en büyük savunma sanayii şirketlerinden olan Almaz-Antey şirketinin tasarımcısı Pavel Sozinov, Bayraktar TB2'ye ilişkin "Onu zamanında tespit etmemiz ve silahlarını kullanmaya başlamadan önce vurmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Dünya medyasının, çatışma alanlarındaki başarısı için "Türk SİHA’ları Rus hava savunma sistemlerini aşağıladı" manşetlerini attığı Bayraktar TB2 için, Rusya'dan bir itiraf daha geldi.

"PEK ŞANSIMIZ YOK"

Rusya’nın en büyük silah üreticilerinden biri olan Almaz-Antey şirketinin tasarımcısı Pavel Sozinov, Rus haber ajansı RIA Novosti'ye verdiği röportajda, Bayraktar TB2'nin tespit edilir edilmez etmez etkisiz hale getirilmesi gerektiğini aksi takdirde pek şanslarının olmayacağını söyledi.

"SİLAHLARINI KULLANMAMALI"

Sozinov, "Herhangi bir sorun olmadığında onu zamanında görmemiz ve silahlarını kullanmaya başlamadan önce vurmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

Almaz-Antey şirketi, Tor, Buk ve S-400 gibi sistemlerin üreticisi.

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