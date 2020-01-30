Rusya'da tepki çeken koronavirüs şakası

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada tedirginliğe neden olan koronavirüsü kullanarak şaka yapan Rus genç, büyük tepki çekti.

Çin'de ortaya çıkan ve giderek çok sayıda ülkeye yayılan koronavirüs, Rusya'da da tedirginliğe neden olurken, Rus bir gencin koronavirüse yönelik yaptığı şaka ortalığı karıştırdı.

Yaptığı şakaları kayda alarak sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayan Rus genç, bu kez koronavirüse yakalanmış bir hastayı taklit etti.

MASKE TAKIP BAYILMIŞ NUMARASI YAPTI

Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk şehir merkezinde, arkadaşlarıyla birlikte hazırlıklarını tamamlayan genç, ağzına maske taktıktan sonra yürümeye başladı.

Bir süre sonra yere yığılan gencin başında toplananlar, olayın şaka olduğunu anlamadan gençle ilgilenmeye çalıştı.

2 KİŞİYE ÖZEL KIYAFET GİYDİRDİ

Bir süre sonra şakacı gencin ayarladığı, özel kıyafetler giyen 2 kişi, minibüsle olay yerine gelerek, genci ellerinden ve ayaklarından taşıyarak araca götürdü.

O anlar ise daha sonra, genç tarafından sosyal medyaya yüklendi ve hızla yayılmaya başladı.

HERKES TEPKİ GÖSTERDİ

Görüntüleri izleyen Ruslar, ciddi bir durumda şaka yapan ve bundan kazanç sağlamaya çalışan gencin yargılanması gerektiğini savunarak, savcılara çağrıda bulundu.