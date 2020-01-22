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Rusya'da yeni hükümette görev alacak alacak isimler belli oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeni hükümeti oluşturan kararnameyi imzaladı. Kremlin basın dairesi yeni hükümette hangi ismin hangi görevi yürüteceğini açıkladı.
Rusya'da yeni hükümette görev alacak alacak isimler belli oldu

Yeni Bakanlar Kabinesi ile bir araya gelen Rusya lideri Putin, yeni hükümetin başlıca görevinin vatandaşların refah seviyesinin yükseltilmesi olduğunu belirtti.

Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, yeni hükümette, 12 bakan eski görevlerini sürdürmeye devam edecek.

LAVROV, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararnameye göre, İçişleri Bakanlığında Vladimir Kolokoltsev, Dışişleri Bakanlığında Sergey Lavrov, Savunma Bakanlığında Sergey Şoygu, Acil Durumlar Bakanlığında ise Yevgeniy Ziniçev olmaya devam edecek.

Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanlığı görevini, Dmirtriy Kobılkin, Sanayi ve Ticaret Bakanılığı görevini Denis Manturov, Rusya Uzak Doğu ve Arktik Kalkınma Bakanlığı görevini Aleksandr Kozlov, Tarım Bakanlığı görevini ise DmitriyPatruşev sürdürmeye sürdürecek.

7 BAŞBAKAN YARDIMCISI GÖREVİNDEN AYRILDI

Ayrıca, Vladimir Yakuşev Rusya İnşaat Bakanı, Yevgeniy Ditrih Ulaştırma Bakanı, Aleksandr Novak Enerji Bakanı görevine yeniden tayin edildi.

Anton Siluanov ise Rusya Maliye Bakanı görevini korudu, fakat aynı zamanda Başbakan Birinci Yardımcısı görevinden ayrıldı.

7 Başbakan Yardımcısı görevinden ayrıldı
Hükümet basın dairesinden yapılan açıklamada, Putin’in imzaladığı bir dizi kararname ile yeni hükümette yer alacak başbakan yardımcılarının atamasını yaptığı belirtildi.

YENİ HÜKÜMET GÖREVE BAŞLIYOR

Bu kapsamda daha önce başbakan yardımcısı konumunda olan Anton Siluanov, Konstantin Çuyçenko, Maksim Akimov, Olga Golodets, Aleksey Gordeyev, Dmitriy Kozak, Vitaliy Mutko görevlerinden ayrıldı, bazıları ise Rusya’nın yeni hükümetinde görev almaya devam edecek.

Açıklamaya göre, Andrey Belousov, başbakan birinci yardımcısı görevine getirildi. Ayrıca Dmitriy Grigorenko, Yuriy Trutnev, Viktor Abramçenko, Yuriy Borisov, Tatyana Golikova, Aleksey Overçuk, Marat Husnullin, Dmitriy Çernışenko başbakan yardımcılığına atanan isimler oldu.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Federal Meclis konuşmasında yasama, yürütme ve yargı erklerindeki güç dengesini değiştirecek anayasal değişiklikleri gündeme getirmesinden sonra Başbakan Medvedev hükümetle birlikte istifasını sunmuştu.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da Putin'in Federal Vergi Dairesi Başkanı Mihail Mişustin’in yeni başbakan olması önerisini kabul edilmiş ve Mişustin yeni Rusya başbakanı olarak atanmıştı.

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