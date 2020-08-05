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Rusya'daki Kovid-19 hastası Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Rusya'da Kovid-19 testi pozitif çıkan ve bir süre tedavi olan tır şoförü, Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Trabzon'a getirildi.
Rusya'daki Kovid-19 hastası Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Rusya'da yeni tip kronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve bir süre tedavi gören 60 yaşındaki tır şoförü Kemal Yılmaz, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Trabzon'a getirilerek tedavi altına alındı.

Trabzon'dan Rusya'ya giden ve 26 Temmuz'da rahatsızlanması üzerine Rusya'nın Volgograd kentinde gittiği hastanede Kovid-19 teşhisi konularak tedavi altına alınan 60 yaşındaki tır şoförü Kemal Yılmaz'ın ailesi, tedavisinin Trabzon'da yapılması yönünde talepte bulundu.

Bunun üzerine Yılmaz, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın girişimleriyle Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Trabzon Havalimanı'na inen uçaktan sağlık ekiplerince alınan Yılmaz, ambulansla Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

Yılmaz'ın kızı Ahsen Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının Rusya'da Kovid-19 teşhisi konularak tedaviye alındığını öğrendikten sonra Dışişleri Bakanlığı ve Moskova Büyükelçiliği'yle görüştüğünü söyledi.

Babasının Türkiye'ye getirilerek tedavisinin Trabzon'da yapılmasını talep ettiklerini belirten Yılmaz, emeği geçen yetkililere ve devlet büyüklerine teşekkür etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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