  • BIST 1.550
  • Altın 408,841
  • Dolar 7,3599
  • Euro 8,9017
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 4 °C
»

Rusya'dan ABD'ye yaptırım göndermesi: Rusya'nın içişlerine müdahaleden başka bir şey değil

Rusya’da Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD’nin Rus muhalif lideri Aleksey Navalny’nin yargılanmasına yönelik yaptırım açıklamasına yanıt verdi. Peskov, Washington yönetimini Rusya'nın içişlerine müdahale etmesiyle suçladı.
Rusya'dan ABD'ye yaptırım göndermesi: Rusya'nın içişlerine müdahaleden başka bir şey değil

Rusya'da, muhalif lider Aleksey Navalny, Almanya'dan döner dönmez gözaltına alınarak, 3,5 yıllık hapis cezasına çarptırılması hem ülke genelinde hem de uluslararası alanda krize dönüştürmeyi sürdürüyor.  ABD, Rusya’ya yönelik muhalif lider Aleksey Navalnıy’ın yargılanması konusunda Rus hükümetinden 7 kişiye yaptırım kararı aldı. ABD’nin bu kararına ilişkin Rusya'dan yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Elbette kısas ilkesi uygulanacaktır” dedi. ABD’nin yaptırımlarına karşılığın birebir verileceğinin altını çizen Peskov, söz konusu yaptırımları ‘çirkin’ olarak nitelendirdi.

“BU RUSYA’NIN İÇİŞLERİNE MÜDAHALEDİR”

Peskov, söz konusu yaptırımların Rusya’nın içişlerine bir müdahale olduğunu ifade ederek, “Bu tür yaptırımların kesinlikle kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Zaten acınacak durumdaki ilişkilere (ABD-Rusya) önemli ölçüde zarar veriyorlar. Yaptırımlar, Rusya'nın içişlerine müdahaleden başka bir şey değil” dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı, azınlık cemaatlerince memnuniyetle karşılandı03 Mart 2021 Çarşamba 12:57
  • Tasmasından kurtarılan 'Eva', doğal yaşam parkındaki aslan sürüsüne katılacağı günü bekliyor03 Mart 2021 Çarşamba 12:55
  • Elazığ'da jandarma yaban hayatı için doğaya yem bıraktı03 Mart 2021 Çarşamba 12:55
  • HDP'li Karaçoban Belediye Başkanı Halit Uğun ve şoförü adliyeye sevk edildi03 Mart 2021 Çarşamba 12:54
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC Başbakanı Saner ile görüştü03 Mart 2021 Çarşamba 11:42
  • Makarna markası Golda Gıda, Gulfood 2021 Fuarı'na katıldı03 Mart 2021 Çarşamba 11:35
  • Yeşilay bağımlılıkla mücadelede bir adım önde olmayı hedefliyor03 Mart 2021 Çarşamba 11:34
  • Şubatta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu03 Mart 2021 Çarşamba 11:19
  • AFAD'ın gönüllü kadrosu 270 bin kişi oldu03 Mart 2021 Çarşamba 11:18
  • Güvenlik güçleri şubat ayında 126 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi03 Mart 2021 Çarşamba 11:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti