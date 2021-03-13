Rusya'dan ABD'yi kızdıracak S-400 açıklaması! Türkiye'ye sürpriz mesaj

Rusya Askeri Teknik İş birliği Federal Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye'nin ABD'nin baskısına boyun eğmeyeceğine inandığını ve ikinci S-400 paketini alacağını söyledi.

Rusya Askeri Teknik İş birliği Federal Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, S-400 hava savunma sistemleri hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Türkiye'nin S-400'lere milli güvenlik meselesi olarak baktığını söyleyen Şugayev, "Türkiye’nin ikinci S-400 sistemi alımı konusunda ABD’nin baskılarına boyun eğmeyeceğine inanıyorum" dedi.

"ANKARA SÖZLEŞMEYE SADIK KALDI"

ABD'nin S-400 konusunda herhangi bir ülkenin tedarik etmesine karşı çıktığını söyleyen Şugayev, "Özellikle Türkiye ile sorunları var ve hepimiz bunun farkındayız. Tanrı'ya şükür ki Türk ortaklarımız anlaşmaya sadık kaldılar" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN ŞARTI TEKNOLOJİ TRANSFERİ

Türkiye 2021'in başında, teknoloji transferi şartıyla Rusya'dan S-400 sistemlerinin ikinci paketini almaya hazır olduğunu açıklamıştı.

SAVAŞ UÇAKLARI DA MASADA

İki ülke arasında savaş uçağı görüşmeleri de devam ediyor. Zira ABD, Rusya'dan S-400 alımı sebebiyle Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı.

Moskova, Erdoğan'ın da bizzat incelediği Su-57'yi ve Su-35'in tedariki ve iş birliği konusunda adımlar atmaya hazır olduğunu belirtmiş, Ankara2da bu mesaja sıcak bakmıştı.

Ancak geldiğimiz noktada, Rusya ve Türkiye bu konuda herhangi bir anlaşma imzalamadı.

"İKİNCİ S-400'LER FARKLI OLACAK"

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, "İkinci parti S-400'lerle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Demir. S-400’lerde ikinci sistem birincisi gibi olmayacak. Burada çok sayıda detay var. Ödemelerin takviminden tutun, teknik iş birliğine kadar çok sayıda detayın görüşüldüğü bir süreç. O açıdan birinci sistemde olduğu gibi, gidip hemen alıp, getirip, kuralımdan ziyade, kavramın toptan masada olması ve bizim taleplerimizin ve amaçlarımızın yerine gelmesini bekliyoruz. Çok kısa bir süreç olmamasının sebebi de bu" ifadelerini kullandı.