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Rusya'dan çok ilginç koronavirüs tedbiri

Rusya'da koronavirüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde 1 Haziran'a kadar evlenmek ve boşanmak yasaklanıyor.
Rusya'dan çok ilginç koronavirüs tedbiri

Ülkeler, koronavirüse karşı her geçen gün aldıkları önlemleri sıklaştırırken Rusya'dan bu konuda farklı bir yasak haberi geldi.

EVLENMEK VE BOŞANMAK YASAKLANACAK

Rusya Adalet Bakanlığı, ülkede yüksek oranda artış gösteren koronavirüse karşı önlemleri arttırmaya karar verdi. Bakanlık basın servisinden yapılan açıklamada ülke genelinde yapılacak olan nikahların ve boşanma davalarının 1 Haziran tarihine kadar durdurulması konusunda çalışma başlatıldığı duyuruldu. Öte yandan, bakanlık cezaevlerinde salgının yayılmasını önlemek amacıyla yeni tutukluların Kapotnya bölgesindeki bir hapishaneye gönderilmeye başlandığını, cezaevine gönderilen mahkumların 14 gün boyunca gözetim altında tutulacağını belirtildi.

VAKA SAYISI 500 KİŞİ ARTTI

Rusya Koronavirüs Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 500 kişide daha korona virüs tespit edilmesi sonucu ülkedeki toplam vaka sayısının 2 bin 337'ye yükseldiği belirtildi. Açıklamada, ülke genelinde 73 bölgede vaka görüldüğü belirtilirken, 55 kişinin daha taburcu edilmesi sonucu iyileşen vaka sayısının 121'e ulaştığı kaydedildi. Şu ana kadar korona virüs nedeniyle toplam 17 kişinin öldüğü ülkenin başkenti Moskova, en çok vaka kaydedilen kent oldu. Moskova'da enfekte olan kişi sayısı 387'ye Petersburg'da ise 48'e yükseldi.

KURALLARA UYMAYANLARA AĞIR CEZALAR VAR

Moskova başta olmak üzere birçok bölgede sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalara yönelik yasal çalışmalar tamamlandı. Rus parlamentosu Duma'da milletvekillerinin oyuyla kurallara uymayanların 300 bin ruble para cezasına çarptırılmasına karar verildi. Rusya Eğitim Bakanlığı ise lise ve üniversite sınavlarının ertelendiğini, sınav tarihlerinin daha sonra açıklanacağını duyurdu.

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