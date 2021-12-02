Rusya'dan çok konuşulacak açıklama: Bu sözler bir tehdittir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Kırım'la ilgili son açıklamalarının Rusya'ya yönelik doğrudan tehdit olarak gördüklerini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, günlük basın toplantısında, Ukrayna ile yaşanan gerilime değindi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Kırım'la ilgili son açıklamalarına değinen Peskov, "Parlamentoda konuşan Zelenskiy, Kırım'ın geri dönmesinin Ukrayna'nın ana hedefi ve felsefesi olması gerektiğini söyledi. Bunu Rusya'ya yöneltilen doğrudan bir tehdit olarak görüyoruz. Bu tür ifadeler Kiev'in, Rusya'nın bir bölgesine tecavüz etmek için güç de dahil mevcut tüm imkanları kullanmaya niyetli olduğu anlamına geliyor. Biz bunu böyle algılama eğilimindeyiz" ifadelerini kullandı.