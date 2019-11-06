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Rusya'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Endişe duyuyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve NATO'nun Doğu Akdeniz'deki askeri varlıklarını artırmasından endişe duyduklarını söyledi.
Rusya'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Endişe duyuyoruz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la Moskova'daki görüşmelerinin ardından düzenledikleri basın toplantısında konuşan Lavrov, "Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerden genel itibarıyla endişeliyiz. Buna, ABD ve NATO'nun açıkça Rusya karşıtı bir eğilimle bölgedeki askeri varlıklarını artırmaya yönelik eylemleri de dahil" dedi.

Lavrov, bu bağlamda bölge ülkelerinin doğrudan NATO disiplinini esas almak yerine öncelikle kendi ulusal güvenlik çıkarlarına, Rusya da dahil tüm partnerlerle ilişkilerini geliştirme konusundaki meşru hedeflerine odaklanan bir tutum geliştirmeleri gerektiğini vurguladı.

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