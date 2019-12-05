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Rusya'dan domates hamlesi

Rusya Tarım Bakanlığı, domates ve salatalık ürünlerinin ithalatına kısıtlama getirilmesini istedi. Bu kararın yürürlüğe girmesi halinde Türk domates üreticilerini olumsuz etkilemesi bekleniyor.
Rusya'dan domates hamlesi

Rusya Tarım Bakanlığı, okul, hastane gibi devlet kurumları için ithal domates ve salatalık alımına Nisan 2020'den itibaren sınırlama getirilmesini planlıyor. Bu ürünlerin Rusya'daki ihtiyacı karşılamak için yeterli miktarda üretildiğini kaydeden bakanlık, getirilecek kısıtlamanın yerli üreticileri ve seracılık sektörünü destekleyeceğini belirtti.

Rusya hükümeti, Ağustos 2016'da kamu ihtiyacına için ithal edilmesi kısıtlanan ürünlerin listesini kabul etti. Sputnik'in haberine göre; listede sığır eti, domuz eti, kanatlı hayvan eti, peynir ve peynir ürünleri, şeker ve çeşitli şarap türleri yer alıyor. Ancak dönemin Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, yerli meyve ve sera sebzelerinin ulusal ihtiyacın yalnızca üçte birini karşıladığı için öncelikli yerli üretimin artırılması gerektiğini belirtmiş ve sebze ile meyveyi kısıtlama listesinin dışında tutmuştu.

TÜRKİYE OLUMSUZ ETKİLENEBİLİR

Bakanlığın hükümete sunduğu önerinin kabul edilmesi halinde nisan ayından Rusya'ya domates ihracatında belirgin bir düşüş yaşanabilir.

2015'teki uçak krizinden önce Türkiye, Rusya'ya yılda yaklaşık 340 bin ton domates ihraç ediyordu. Krizin ardından ihracatı tümüyle durduran ve Aralık 2017'de 50 bin ton ihracata izin veren Rusya'nın şu anda Türkiye'den domates ithalatı için belirlediği kota 100 bin ton seviyesinde. Rusya Tarım Bakanlığı, kotanın 150 bin tona çıkarılmasını teklif etmiş ancak henüz kesin karar çıkmamıştı.

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