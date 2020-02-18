  • BIST 119.574
  • Altın 312,500
  • Dolar 6,0555
  • Euro 6,5509
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 1 °C
»

Rusya'dan flaş koronavirüs kararı

Koronavirüsü nedeniyle Rusya, 20 Şubat itibarıyla Çin vatandaşlarının ülkeye girişinin yasaklanacağını açıkladı.
Rusya'dan flaş koronavirüs kararı

Rusya’daki Corona virüsü vakalarını inceleyen ekiple toplantı yapan Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 20 Şubat’tan itibaren çalışma, eğitim ve turizm amaçlı Rusya’ya gelen Çin uyruklu kişilerin ülkeye giremeyeceklerini açıkladı.

Rusya, korona virüsünün yayılması nedeniyle 3 Şubat 2020 tarihinden itibaren Çin ile tüm demiryolu seferlerini askıya almıştı. Kararın ardından Çin ile 4 bin 300 kilometrelik bir kara sınırına sahip olan Rusya, sınırlarını kapatmış ve uçak seferlerini de durdurmuştu.

Korona virüsüne ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, “Günümüzde bir aşı geliştirme süreci kısa bir süre değildir. Bir aşı en az 8 ile 10 ay arasında bir sürede geliştirilir, bu klinik testler olmadan ilk aşamasıdır” demişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Corona virüs salgını sebebiyle büyük rağbet gören yüz maskelerinin ve birçok ilacın fiyatlarını artıran eczanelerin ruhsatlarının iptal edilmesi talimatını vermişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'den 23 bin kişiyi hedef aldı18 Şubat 2020 Salı 15:38
  • Suriyeli minik Selva 6 aydır 'savaş oyunu' oynuyor18 Şubat 2020 Salı 15:32
  • Gezi Parkı davasında karar: Tüm sanıklar hakkında beraat18 Şubat 2020 Salı 14:57
  • AK Parti'den çok net açıklama: Darbe söylentileri ile ilgili18 Şubat 2020 Salı 14:49
  • Dev operasyon: 440 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi18 Şubat 2020 Salı 14:18
  • BM'den İdlib açıklaması18 Şubat 2020 Salı 13:16
  • TOKİ Sosyal Konut çekilişi tarihi açıklandı18 Şubat 2020 Salı 13:00
  • 148 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti18 Şubat 2020 Salı 12:47
  • Çin'den Uygur Türklerine sakal, başörtüsü ve internet araması nedeniyle gözaltı18 Şubat 2020 Salı 12:41
  • Meral Akşener'den istifa yorumu18 Şubat 2020 Salı 12:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti