Rusya'dan Hafter açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Hafter'in anlaşma metnini imzalamadan Moskova'dan ayrıldığını duyurdu.
Zakharova, Rusya'nın bir anlaşma bulabilmek için taraflarla görüşmeye devam edeceğini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Hafter'in anlaşma metnini imzalamadan Moskova'dan ayrıldığını duyurdu.
Zakharova, Rusya'nın bir anlaşma bulabilmek için taraflarla görüşmeye devam edeceğini açıkladı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.