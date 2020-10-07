Rusya'dan Kapalı Maraş açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı, KKTC'nin Kapalı Maraş'ın sahillerini açma planından endişe duyduklarını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "KKTC'nin Kapalı Maraş'ın sahillerini açma planından endişe duyuyoruz." denildi.

KKTC BAŞBAKANI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı dün Beştepe'de kabul etti.

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan KKTC Başbakanı Tatar, perşembe sabah saatlerinde Kapalı Maraş'ın sahilinden istifade etmeye başlanılacağını açıklamıştı. Tatar ayrıca, "Maraş meselesini her türlü siyasi rekabetin ve tartışmanın üzerinde milli bir dava olarak görüyoruz." açıklaması yapmıştı.

Erdoğan ise, "Maraş'ın KKTC toprağı olduğu bir gerçektir. Maraş'ın sahil şeridini halkın istifadesine sunma kararını sonuna kadar destekliyoruz. Hiçbir özel mülk bulunmaması sebebiyle bir mağduriyete yol açılmayacağı için karşı tarafın itirazları şimdiden boşa çıkmıştır. Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz. Bu konuda KKTC makamlarına her türlü desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullanmıştı.