  • BIST 1.154
  • Altın 476,678
  • Dolar 7,8375
  • Euro 9,2251
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 31 °C
»

Rusya'dan Kapalı Maraş açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı, KKTC'nin Kapalı Maraş'ın sahillerini açma planından endişe duyduklarını açıkladı.
Rusya'dan Kapalı Maraş açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "KKTC'nin Kapalı Maraş'ın sahillerini açma planından endişe duyuyoruz." denildi.

KKTC BAŞBAKANI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı dün Beştepe'de kabul etti.

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan KKTC Başbakanı Tatar, perşembe sabah saatlerinde Kapalı Maraş'ın sahilinden istifade etmeye başlanılacağını açıklamıştı. Tatar ayrıca, "Maraş meselesini her türlü siyasi rekabetin ve tartışmanın üzerinde milli bir dava olarak görüyoruz." açıklaması yapmıştı.

Erdoğan ise, "Maraş'ın KKTC toprağı olduğu bir gerçektir. Maraş'ın sahil şeridini halkın istifadesine sunma kararını sonuna kadar destekliyoruz. Hiçbir özel mülk bulunmaması sebebiyle bir mağduriyete yol açılmayacağı için karşı tarafın itirazları şimdiden boşa çıkmıştır. Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz. Bu konuda KKTC makamlarına her türlü desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullanmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye ve Rusya uzun vadeli barışın temelini atan başlıca devletlerdir07 Ekim 2020 Çarşamba 16:02
  • Rusya'dan Kapalı Maraş açıklaması07 Ekim 2020 Çarşamba 15:57
  • Barakada işkencenin detayları ortaya çıktı07 Ekim 2020 Çarşamba 15:36
  • Türkiye'de ilk defa eşeklere mikroçip takıldı07 Ekim 2020 Çarşamba 15:25
  • İki doktoru darbettiği ileri sürülen şüpheli: Pişman değilim, hakkımı savundum07 Ekim 2020 Çarşamba 15:24
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da07 Ekim 2020 Çarşamba 15:11
  • Konya'da 30 metre çapında 20 metre derinliğinde obruk oluştu07 Ekim 2020 Çarşamba 14:46
  • Firari Can Dündar'ın mal varlıklarına el konulmasına karar verildi07 Ekim 2020 Çarşamba 14:46
  • İçişleri Bakanı Soylu: Meseleyi sadece uyuşturucu kullanan çocuk olarak görmek yanılgıların en büyüğü07 Ekim 2020 Çarşamba 14:45
  • Türkiye, Uygur Türkleri meselesine ilişkin tepkisini BM'de dile getirdi07 Ekim 2020 Çarşamba 13:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti