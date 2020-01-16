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Rusya'dan kritik S-400 açıklaması

Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov, Türkiye'nin 2020 yılı içinde ilave olarak S-400 alabileceğini söyledi.
Rusya'dan kritik S-400 açıklaması

Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov, Türkiye’nin bu yıl ilave S-400 hava savunma sistemleri satın alabileceğini belirtti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Rossiya 24 televizyonuna yaptığı açıklamada, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi satın almasına ilişkin konuştu. 

Sputnik'in aktardığına göre, Borisov, Türkiye’nin bu yılki opsiyonunu kullanıp ilave S-400 Triumf füze savunma sistemleri satın almasının "ihtimal dahilinde" olduğunu söyledi.

Borisov Türkiye'nin "NATO ülkesi olmasına rağmen kendi çıkarlarını sistemli bir şekilde savunduğu" yorumunu yaptı.

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Direktörü Dmitriy Şugayev, daha önce Türkiye ile 2020'de S-400 hava savunma sisteminin ikinci partisinin teslimatına ilişkin bir anlaşma imzalanmasının yüksek bir ihtimal olduğunu belirtmişti.

AKAR: NİSAN VEYA MAYIS'TA AKTİF OLACAK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün yaptığı açıklamada, "S400 eğitim süreci ve kurulum çalışmaları devam ediyor. Gerçekten ilkeli olma meselesi bu. Cumhurbaşkanımız ne açıkladıysa faaliyetlerimiz planlı sürüyor. Nisan ya da mayısta tam aktive olacak" dedi.

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