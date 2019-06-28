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Rusya'dan S-400 açıklaması

Rusya, İran'a S-400 hava savunma sistemleri sevk etmeye hazır olduklarını, ancak Tahran'dan bu yönde bir talep gelmediğini söyledi.
Rusya'dan S-400 açıklaması

Rusya'nın askeri işbirliğinden sorumlu federal ajansı FSVTS, basın dairesinden "İran ile S-400 görüşmelerine açığız. Zira bu sistem, BMGK'nın 2231 sayılı kararı ile getirdiği yaptırım sınırlarının içerisinde değil. Fakat İran'dan bu konuda bir talep gelmiş değil" açıklamasında bulundu. 

S-400'lerin modern ve üretilebilecek füzeleri etkisiz hale getirme özelliğine ve yetkinliğine sahip benzersiz bir sistem olduğunu belirten FSVTS yetkilileri, "pek çok devletin bu sistem ile ilgilenmesi şaşırtıcı olmamalı" dedi. 

Rusy'dan ilk S-400 teslimatını alan ülke Çin olmakla birlikte Hindistan ve Türkiye de anlaşma yapan ve sevkiyat bekleyen ülkelerden. 

Sevkiyatın yapılması halinde Türkiye ise S-400 sistemine sahip NATO ülkesi olacak.

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