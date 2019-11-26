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Rusya'dan S-400 açıklaması

Rusya, 2020 yılında Türkiye ile S-400 Hava Savunma Sistemi için yeni bir kontrat imzalamayı umduklarını açıkladı.
Rusya'dan S-400 açıklaması

Rosoboroexport'tan Alexander Mikheev Rusya'nın Türkiye ile yeni bir S-400 kontratı imzalamak istediklerini açıkladı.

Mikheev, açıklamasında "Yeni bir seçenek olarak ikinci bir S-400 Hava Savunma Sistemi seti konusunda konuşuyoruz." dedi.

Mikheev ayrıca "Türkiye ile teknik konularda anlaşmaya vardık, finansal konularda da pazarlığımız sürüyor" açıklamasında bulundu.

Tedarik anlaşmasının 11 Nisan 2017'de imzalandığı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemine ait birinci grup malzemeleri 12 Temmuz'da Ankara'ya ulaşmıştı.

Türkiye, Rusya'dan 2,5 milyar dolar karşılığında toplam dört bataryadan oluşan iki adet S-400 sistemi satın almıştı. Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma, Eylül 2017'de imzalmıştı.

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