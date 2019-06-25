Rusya'dan sert çıkış: Kabul edilemez

Filistin'in başkenti Kudüs'te İsrail, ABD ve Rusya arasında Suriye konulu bir üçlü zirve gerçekleşti. Bu görüşme, bir ay içerisinde İsrail, Rusya ve ABD arasında gerçekleşen 3'üncü görüşme oldu.

Bahreyn'de gerçekleşen ve Yüzyılın Anlaşması kapsamındaki ilk organizasyon olan ekonomi çalıştayının yanı sıra Filistin'in başkenti Kudüs'te İsrail, ABD ve Rusya arasında bir zirve gerçekleştiriliyor.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat arasında gerçekleşen üçlü güvenlik zirvesinde temel konu İran'ın Suriye'den çıkarılması için gerekli düzenlemelerin yapılması oldu.

Zirvenin açılışında konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Hepimiz güvenli ve istikrarlı bir Suriye görmek istiyoruz. Hepimiz Suriye'ye 2011 sonrasında gelmiş olan tüm yabancı askeri güçlerin ayrılması gerektiğini düşünüyoruz. Tüm yabancı güçlerin bölgeden ayrılması Rusya, ABD ve İsrail için iyi olur, aynı zamanda Suriye içinde" açıklamalarında bulundu.

RUSYA'DAN REST: KABUL EDİLEMEZ!

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev konuşmasında, "İran'ın bölgedeki tehdidin sebebi olarak gösterilmeye çalışılması ve terör örgütleriyle bir tutulması kabul edilemez" dedi.

Söz konusu zirve ile birlikte bu ay içerisinde İsrail, ABD ve Rusya arasında gerçekleşen görüşmelerin sayısı 3 oldu.