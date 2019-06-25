  • BIST 95.704
  • Altın 264,542
  • Dolar 5,7686
  • Euro 6,5689
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 35 °C
  • Konya 31 °C
»

Rusya'dan sert çıkış: Kabul edilemez

Filistin'in başkenti Kudüs'te İsrail, ABD ve Rusya arasında Suriye konulu bir üçlü zirve gerçekleşti. Bu görüşme, bir ay içerisinde İsrail, Rusya ve ABD arasında gerçekleşen 3'üncü görüşme oldu.
Rusya'dan sert çıkış: Kabul edilemez

Bahreyn'de gerçekleşen ve Yüzyılın Anlaşması kapsamındaki ilk organizasyon olan ekonomi çalıştayının yanı sıra Filistin'in başkenti Kudüs'te İsrail, ABD ve Rusya arasında bir zirve gerçekleştiriliyor.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat arasında gerçekleşen üçlü güvenlik zirvesinde temel konu İran'ın Suriye'den çıkarılması için gerekli düzenlemelerin yapılması oldu.

Zirvenin açılışında konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Hepimiz güvenli ve istikrarlı bir Suriye görmek istiyoruz. Hepimiz Suriye'ye 2011 sonrasında gelmiş olan tüm yabancı askeri güçlerin ayrılması gerektiğini düşünüyoruz. Tüm yabancı güçlerin bölgeden ayrılması Rusya, ABD ve İsrail için iyi olur, aynı zamanda Suriye içinde" açıklamalarında bulundu.

RUSYA'DAN REST: KABUL EDİLEMEZ!

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev konuşmasında, "İran'ın bölgedeki tehdidin sebebi olarak gösterilmeye çalışılması ve terör örgütleriyle bir tutulması kabul edilemez" dedi.

Söz konusu zirve ile birlikte bu ay içerisinde İsrail, ABD ve Rusya arasında gerçekleşen görüşmelerin sayısı 3 oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya’da deprem25 Haziran 2019 Salı 13:47
  • 4 ildeki doğal sit alanları için Cumhurbaşkanlığı kararı25 Haziran 2019 Salı 13:44
  • MHP'den S500 açıklaması: Hemen hayata geçirilmeli25 Haziran 2019 Salı 13:35
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine açıklaması: Bir değişiklik olacak mı?25 Haziran 2019 Salı 13:30
  • Nüfustan düşürüldü, şehit sayıldı ama cenazesi bulunamadı25 Haziran 2019 Salı 12:40
  • Nevşehir Adliyesi'nde 'şüpheli toz' paniği25 Haziran 2019 Salı 12:38
  • İstanbul’da drift ve makas terörü25 Haziran 2019 Salı 12:34
  • TSK'dan Anıtkabir açıklaması25 Haziran 2019 Salı 12:31
  • Erdoğan duyurdu: Müjdeleri açıklayacağız25 Haziran 2019 Salı 12:28
  • Laf attıkları kadınlar bakın kim çıktı25 Haziran 2019 Salı 11:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti