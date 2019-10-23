  • BIST 99.076
  • Altın 277,375
  • Dolar 5,7759
  • Euro 6,4211
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 15 °C
»

Rusya'dan Su-35 açıklaması: Türkiye teklifi inceliyor

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Rusya ile Türkiye’nin olası bir Su-35 uçağı sevkiyatına ilişkin istişarelerde bulunduğunu, Türk tarafının konuyu incelediğini ifade etti.
Rusya'dan Su-35 açıklaması: Türkiye teklifi inceliyor

Rus basınına konuşan Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Su-35 uçağının olası sevkiyatıyla ilgili yaptığı açıklamada "İstişareler yürütülüyor. Konuyu değerlendiriyor, inceliyorlar, biz de anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya’nın eylül ayında İstanbul’da gerçekleşen Teknofest’te Türk uzmanlara Su-35’i gösterdiğini hatırlatan Şugayev, "Şimdilik daha ileri bir aşamadan söz edemem" açıklamasını yaptı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Azez'de SMO üssüne saldırı: 4 şehit, 7 yaralı23 Ekim 2019 Çarşamba 13:51
  • MSB resmen açıkladı: Bugün başlıyoruz23 Ekim 2019 Çarşamba 12:51
  • Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşma sonrası NATO'dan açıklama23 Ekim 2019 Çarşamba 12:36
  • TUS tercihleri başladı23 Ekim 2019 Çarşamba 12:02
  • İngiltere'de bir kamyonda 39 ceset bulundu23 Ekim 2019 Çarşamba 11:58
  • ABD ve Rusya ile mutabakatlar siyasi başarı olarak tarihe geçti23 Ekim 2019 Çarşamba 10:28
  • Rusya: YPG/PKK çekilmezse Türk ordusunun hedefi olacaklar23 Ekim 2019 Çarşamba 10:10
  • Satın aldığı otomobilin motorundan yılan çıktı23 Ekim 2019 Çarşamba 10:09
  • Rusya'dan flaş S-400 açıklaması23 Ekim 2019 Çarşamba 09:59
  • Uşak'ta feci yangın: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü, anne yoğun bakımda23 Ekim 2019 Çarşamba 09:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti