Rusya'dan Su-35 açıklaması: Türkiye teklifi inceliyor

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Rusya ile Türkiye’nin olası bir Su-35 uçağı sevkiyatına ilişkin istişarelerde bulunduğunu, Türk tarafının konuyu incelediğini ifade etti.