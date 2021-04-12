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Rusya'dan Türk SİHA'ları ile ilgili açıklama: Türkiye'yi uyarıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı, Ankara'nın Ukrayna'ya SİHA satmasını eleştirdi ve "Türkiye ve diğer ülkeleri Ukrayna'yı teşvik etmeme konusunda uyarıyoruz" dedi.
Rusya'dan Türk SİHA'ları ile ilgili açıklama: Türkiye'yi uyarıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi görüştü.

Lavrov daha sonra, Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri ile bir araya geldi.

İkili baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya Dışişleri Bakanına, Türkiye'nin Ukrayna'ya silahlı insansız hava araçları (SİHA) tedarik etmesiyle ilgili bir soru soruldu.

Bir basın mensubunun sorusu karşısında Türkiye ve diğer ülkeleri suçlayan Lavrov, "Moskova, Türkiye ve diğer ülkeleri Kiev'in militarist eğilimlerinin teşvik edilmemesi konusunda uyarıyor" açıklamasını yaptı.

Rusya'nın Türkiye dahil tüm ülkelere Kiev'in açıklamalarını iyi analiz etmelerini tavsiye ettiğini belirten Lavrov, "Tüm ilgili ülkelere, Türkiye de bunlardan biri, mevcut durumu, Kiev rejiminin ebedi militarist açıklamalarını incelemelerini tavsiye ettiğimizi ve bu militarist eğilimleri teşvik etmemeleri konusunda uyardığımızı belirtmek isterim" dedi.


UKRAYNA SİHA'LARI DONBASS'TA İLK KEZ KULLANDI

Ukrayna Savunma ve İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Misyagin, "Donbass üzerinde ilk uçuşunu gerçekleştiren Bayraktar TB2 SİHA'lar, düşman Pantsir-S1, S-125 ve Tor uçaksavar füzesi mevzilerini tespit etti" demişti.

RUS SİSTEMLERİ ETKİSİZ KALMIŞTI

Bayraktar TB2'ler Suriye'de 2 adet, Libya'da 20'den fazla ve en son Dağlık Karabağ'da çok sayıda Pantsir-S1 hava savunma sistemi imha etmişt

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