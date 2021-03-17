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Rusya'dan Türkiye açıklaması: Zorlu ilişkimiz var

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Türkiye ile ilişkilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Şoygu Rusya’nın Türkiye ile farklı alanlarda zor, ancak sonuç veren bir işbirliği olduğunu ifade etti.
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Zorlu ilişkimiz var


Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şoygu, Türkiye'nin NATO nedeniyle zorlu bir ortak olduğunu ancak sonuç veren ilişkilerinin bulunduğunu ifade etti

ZOR AMA SONUÇ VEREN BİR İLİŞKİ

Savunma Bakanı Şoygu "Türkiye ile ilişkilerden söz edecek olursam, kolay olmayan, çok zorlu, ancak çok da sonuç veren çalışmalarımız var. Bunlar ortak çalışmalarımız. Zor olmasının nedeni ise engellenmemiz, Türkiye’nin NATO üyesi olmasının engel yaratması. Bu elbette bir engel" dedi.

Bununla birlikte, işbirliği yapan iki ülkeden birinin NATO üyesi olup diğerinin olmayışının kendi başına eşsiz bir tecrübe olduğunu belirten Şoygu, şöyle devam etti:

"Ancak bu ülkeler ortak bir dil buluyor, ortak çalışmalar, operasyonlar yürütüyor, imkansız görülen yerlerde dahi uzlaşma noktası buluyor. Çözüm yöntemleri buluyoruz. Sözgelimi İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesi. Bize göre, Suriye’de gerilimi azaltma bölgesinin kurulması, bu tür krizlerin çözümünde yeni bir sayfa, yeni bir mekanizma."

"TERÖRİSTLERLE BİRLİKTE MÜCADELE EDİYORUZ"

Şoygu, Rusya ve Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde ortak devriye gerçekleştirdiğini de hatırlattı.

Şoygu, "Teröristlerle birlikte mücadele ediyoruz. Ortak hava sahasında da sık sık birlikte çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çok sayıda geçiş noktasını düzenliyor ve kontrol ediyoruz, göçmenlerle birlikte ilgileniyoruz" dedi.

Şoygu,Rusya ile Türkiye’nin Dağlık Karabağ’daki durumun çözüme kavuşturulması konusunda işbirliği yaptığına da dikkat çekti.

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