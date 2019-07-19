Rusya'dan Türkiye'ye F-35 yaptırımı açıklaması

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko'ya Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatı nedeniyle ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarma kararı alması soruldu.
Grushko, "En ufak egemenlik belirtisi ortaya koyan, ulusal ekonomik çıkarlarını gözeten ve Washington'un diktesine uymamaya çalışan ülkeleri cezalandırmak ABD'nin politik çizgisi haline geldi" yanıtını verdi.
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