Rusya'dan Türkiye'ye sürpriz savaş uçağı teklifi

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Türkiye'ye Rus yapımı savaş uçakları teslim edilmesini içeren bir anlaşma için görüşmeler yapılmasının olası olduğunu belirtti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Türkiye'ye Rus yapımı savaş uçakları teslim edilmesini içeren bir anlaşma için görüşmeler yapılmasının olası olduğunu belirtti.

Rusya'nın Savunma Sanayisinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Borisov, Türkiye'ye yeni hava savunma sistemleri ya da savaş uçağı teslimatı için görüşmeler yapılmasının mümkün olup olmadığı sorusuna, "Neden mümkün olmasın? Artık elimizde bunun mümkün olduğuna ilişkin bir örnek bulunuyor" yanıtını verdi.

ERDOĞAN: RUS SAVAŞ UÇAKLARINI ALABİLİRİZ

ABD, S-400 alımı sebebiyle sürekli Türkiye'ye F-35'leri vermemekle tehdit ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zaman zaman ABD'nin bu tehditlerinden dolayı Rus savaş uçaklarının alınabileceğini söylemişti.

TRUMP: F-35'LERİ TÜRKİYE'YE SATMAYACAĞIZ

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin içinde bulunduğu çok zor bir durum ve biz de ABD olarak zor bir durumda kaldık ancak şunu ifade edeyim; ABD, Rusya'dan füze sistemi satın aldığı için NATO müttefiki Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını satmayacak. Çok zor bir durum fakat üzerinde çalışıyoruz. Neler olacağını göreceğiz fakat bu gerçekten adil değil" ifadelerini kullanmıştı.