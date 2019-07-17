  • BIST 98.569
  • Altın 257,471
  • Dolar 5,7032
  • Euro 6,3942
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 20 °C
»

Rusya'dan Türkiye'ye sürpriz savaş uçağı teklifi

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Türkiye'ye Rus yapımı savaş uçakları teslim edilmesini içeren bir anlaşma için görüşmeler yapılmasının olası olduğunu belirtti.
Rusya'dan Türkiye'ye sürpriz savaş uçağı teklifi

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Türkiye'ye Rus yapımı savaş uçakları teslim edilmesini içeren bir anlaşma için görüşmeler yapılmasının olası olduğunu belirtti.

Rusya'nın Savunma Sanayisinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Borisov, Türkiye'ye yeni hava savunma sistemleri ya da savaş uçağı teslimatı için görüşmeler yapılmasının mümkün olup olmadığı sorusuna, "Neden mümkün olmasın? Artık elimizde bunun mümkün olduğuna ilişkin bir örnek bulunuyor" yanıtını verdi.

ERDOĞAN: RUS SAVAŞ UÇAKLARINI ALABİLİRİZ

ABD, S-400 alımı sebebiyle sürekli Türkiye'ye F-35'leri vermemekle tehdit ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zaman zaman ABD'nin bu tehditlerinden dolayı Rus savaş uçaklarının alınabileceğini söylemişti.

TRUMP: F-35'LERİ TÜRKİYE'YE SATMAYACAĞIZ

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin içinde bulunduğu çok zor bir durum ve biz de ABD olarak zor bir durumda kaldık ancak şunu ifade edeyim; ABD, Rusya'dan füze sistemi satın aldığı için NATO müttefiki Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını satmayacak. Çok zor bir durum fakat üzerinde çalışıyoruz. Neler olacağını göreceğiz fakat bu gerçekten adil değil" ifadelerini kullanmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çarpıcı sunum: 150 çocuğun ölüm nedeni olabilir17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:01
  • S-400 sevkiyatında 13'üncü uçak Mürted Hava Meydanı’na indi17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:57
  • Polis göz açtırmıyor: 1712 şüpheli gözaltına alındı17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:49
  • Ankara'da eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı var17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:45
  • Ankara'da hayvan hırsızlığı operasyonu17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:39
  • Türkiye ve dünya gündemi 17 Temmuz 201917 Temmuz 2019 Çarşamba 09:36
  • Almanya'yı korku sardı her an saldırabilir17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:23
  • ABD'den yaptırım açıklama: Henüz...17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:21
  • ABD'den gecikmeli 15 Temmuz açıklaması17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:20
  • Baraj Doluluk Oranları 17 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ17 Temmuz 2019 Çarşamba 08:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti