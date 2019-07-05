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Rusya'dan yeni S-400 açıklaması: Ne zaman teslim edilecek?

Kremlin'den, Habertürk'ün "Türkiye'ye gönderilecek S-400 parçaları pazar günü uçaklara yüklenecek" haberine ilişkin açıklama yapıldı.
Rusya'dan yeni S-400 açıklaması: Ne zaman teslim edilecek?

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya yapımı S-400 hava savunma sisteminin ilk parçalarının, Türkiye'ye sevk edilmek üzere pazar günü uçaklara yükleneceği haberlerinin doğru olup olmadığı sorulunca, söz konusu sistemin gönderimine ilişkin yapılan anlaşmanın şartlarının plana göre yerine getirilmekte olduğunu söyledi.

Habertürk'ün ortaya attığı haberi doğrulaması istenince Peskov, "Kremlin Sözcüsü olarak şunu doğrulayabilirim ki S-400 anlaşmasının şartları, aynı planlandığı şekilde yerine getiriliyor" dedi.

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