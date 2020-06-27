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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: Türkiye'nin güvenli turizm çabalarından etkilendim

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, koronavirüs salgını sürecinde Türk tarafının, turist akışını sürdürme ve tatile gelen turistlerin sağlık ve güvenliğini sağlama çabalarından etkilendiğini belirtti.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: Türkiye'nin güvenli turizm çabalarından etkilendim

Büyükelçi Yerhov, geçen hafta Antalya'da birçok ülkeden büyükelçinin katılımıyla düzenlenen "Yeniden Keşfet" etkinliğinde anlatılan, Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesindeki normalleşme sürecinde sunacağı turizm hizmetlerini ve Güvenli Turizm Belgelendirme Sistemi'ni AA muhabirine değerlendirdi.

"Türk tarafının, turist akışını sürdürme ve tatile gelen turistlerin sağlık ve güvenliğini sağlama çabalarından etkilendim." diyen Yerhov, bu bağlamda, havalimanları, oteller ve diğer turistik mekanlarda çok fazla çalışmanın yapıldığına dikkati çekti.

Yerhov, Türkiye'nin, "Güvenli Turizm Sertifikasyonu" için çok ilginç bir sistem geliştirildiğinin altını çizerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sistemi, başka ülkelerin de öğrenmesinin kayda değer olduğunu düşünüyorum. Deniz ve güneş, her zaman olduğu gibi hoş ve gönül okşayıcı. Uçuşların yeniden başlaması ve Rus turistlerin Türkiye'ye gelmesiyle ilgili mesele üzerinde, Rus ve Türk yetkilileri sürekli temas halinde çalışıyor."

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin, Avrupa'da güvenli turizm belgelendirme sistemini hayata geçiren ilk ülke olduğunu açıklamıştı.

Büyükelçiler ve yabancı gazeteciler "güvenli turizm" için Antalya'da buluştu
Türkiye'de görev yapan 50 büyükelçi ve diplomatik misyon temsilci ile çok sayıda yabancı gazeteci, geçen hafta Antalya'da düzenlenen ve Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesindeki normalleşme sürecinde sunacağı turizm hizmetlerinin anlatıldığı "Yeniden Keşfet" tanıtım etkinliğine katılmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının organize ettiği etkinlik kapsamında basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'ye gelen bütün turistlerin, güvenli ve hijyenik koşullar altında tatillerini geçirerek ülkelerine güvenli dönmesi için çalıştıklarının altını çizmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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