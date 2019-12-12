  • BIST 109.211
  • Altın 274,632
  • Dolar 5,7927
  • Euro 6,4478
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 6 °C
»

Rusya'nın elindeki tek uçak gemisinde yangın çıktı

Moskova yönetiminin elindeki tek uçak gemisi olan Amiral Kuznetsov'daki yangında, üç kişiye ulaşılamıyor. Uçak gemisinden siyah dumanlar yükseliyor.
Rusya'nın elindeki tek uçak gemisinde yangın çıktı


Rus uçak gemisi Amiral Kuznetsov'da Murmonsk limanında bugün yangın çıktı.

Reuters haber ajansı, Rusya'nın tek uçak gemisinden siyah dumanların yükseldiğini ve üç kişiye ulaşılamadığını bildiriyor.

Yerel medyaya konuşan bir kaynak ise, yangının tamir işlemleri sırasında güvertede başladığını söyledi. Onlarca itfaiyeci, alevleri söndürmek için çaba sarf ediyor.

Murmansk limanı, Kuzey Kutbu'na yakın bir noktada bulunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şırıngalı çikolatadan bir ölüm haberi daha12 Aralık 2019 Perşembe 10:16
  • Yeni imar planına bisiklet zorunluluğu getirildi12 Aralık 2019 Perşembe 09:58
  • Adalet Bakanı Gül: Yargının ideolojisi yoktur12 Aralık 2019 Perşembe 09:55
  • Dışişleri Bakanlığı'ndan 'yaptırım tasarısı' tepkisi12 Aralık 2019 Perşembe 09:39
  • Ali İhsan Yavuz: Son iki gün çalışabildim12 Aralık 2019 Perşembe 09:38
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 12 Aralık 2019 - ASKİ12 Aralık 2019 Perşembe 09:32
  • Türkiye'nin tek trafik lambası olmayan ilde artık trafik lambası var12 Aralık 2019 Perşembe 09:31
  • Elektrik Kesintisi 12 Aralık 2019 Ankara - Başkent EDAŞ12 Aralık 2019 Perşembe 09:31
  • 12 Aralık Ankara Su Kesintisi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ 201912 Aralık 2019 Perşembe 09:30
  • Ankara'da çok acı olay! Hamile kadın ile 3 yaşındaki kız çocuğu evde ölü bulundu12 Aralık 2019 Perşembe 09:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti