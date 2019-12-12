Rusya'nın elindeki tek uçak gemisinde yangın çıktı

Moskova yönetiminin elindeki tek uçak gemisi olan Amiral Kuznetsov'daki yangında, üç kişiye ulaşılamıyor. Uçak gemisinden siyah dumanlar yükseliyor.



Rus uçak gemisi Amiral Kuznetsov'da Murmonsk limanında bugün yangın çıktı.

Reuters haber ajansı, Rusya'nın tek uçak gemisinden siyah dumanların yükseldiğini ve üç kişiye ulaşılamadığını bildiriyor.

Yerel medyaya konuşan bir kaynak ise, yangının tamir işlemleri sırasında güvertede başladığını söyledi. Onlarca itfaiyeci, alevleri söndürmek için çaba sarf ediyor.

Murmansk limanı, Kuzey Kutbu'na yakın bir noktada bulunuyor.