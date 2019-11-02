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Rusya'nın geri gönderdiği mandalinalarda 'haşere' riski

Rusya'nın geri gönderdiği 370 ton mandalinanın iç pazara sürülüp sürülmediği belirsizliğini korurken, Tarım Bakanlığından konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. İhracatçıların haşereli ürünleri tüketiciye yedirdiği iddia ediliyor.
Rusya'nın geri gönderdiği mandalinalarda 'haşere' riski

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’den Rusya’ya ihraç edilen 370 ton mandalina, içinde canlı haşere çıktığı için Rusya’dan geri gönderildi. Rus Tarım Ürünleri Denetim Ajansı Rosselhoznadzor, 16 parti halinde gelen mandalinaların ülkeye girişine izin vermediğini açıklarken, Rusya Bitki Karantina Merkezi Novorossiysk’in raporuyla da olay doğrulandı.

Tarafsız Haber Ajansı'nın haberine göre, Geçen seneden bu yana toplamda 30 bin ton ürünün 1495 kez Rusya’dan gönderilmesi, son olarak da 370 ton mandalinanın ülkeye girişine izin verilmemesi, tüketicilerin kafasındaki soru işaretlerinin artmasına neden oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan uzmanlar “İhracattan Geri Dönen Ürünler İçin Uygulama Yönetmeliği”nde yasal boşluk olduğunu, bu yüzden ihracatçıların geri gönderilen ürünleri iç piyasaya sürebileceğini iddia ediyor. İthalatçı ülkenin geri gönderme belgesini ihracatçıya verdiği, ihracatçının da bakanlığa yanlış beyanda bulunabileceğini belirten uzmanlar, Tarım Bakanlığı’nın bu konuda net bir açıklama yapması gerektiğini dile getiriyor.

“BU ÜRÜNLER DAHA ÖNCE DE GERİ GÖNDERİLİYORDU”

İddialarla ilgili sorularımızı yanıtlayan Antalya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Nazif Alp, Rusya’dan ve diğer ülkelerden ürünlerin sıklıkla geri gönderildiğini iddia etti. Tarım ürünlerinin ihraç edilmeden önce ekspertizden geçtiğini söyleyen Alp, Rusya’ya gönderilen mandalinalarda haşere çıkmasının bu yüzden imkansız olduğunu dile getirdi. Alp, “Rusya’dan mandalinaların geri gönderilmesi tamamen diplomatik sebeplerden kaynaklanıyor. Ülkeler arası sıkıntı yaşandığında bu tip durumlarla karşılaşabiliyoruz. Ürünler yurtdışına çıkmadan önce Tarım Bakanlığı tarafından çok sıkı bir şekilde denetleniyor” dedi.

Bütün ürünlerde aynı durumun geçerli olduğunu belirten Alp,” Her ülkenin kabul ettiği MRL değerleri değişebiliyor. Ürünlerin geri gönderilme sebeplerinden bir tanesi de bu. Ancak ülkeler ürün sıkıntısı çektiğinde bu MRL değerlerini dikkate almıyor” ifadelerini kullandı.

DENETİMLER SIKI AMA YİNE DE YİYOR OLABİLİRİZ

Önceki yıllara göre Tarım Bakanlığı’nın kurallarının çok sıkı olduğunu ifade eden Alp, gıda mühendislerinin ürünleri serada ya da açık arazide incelediğini, sonrasında laboratuvarlarda test ettiğini söyledi.

Tarım Bakanlığı’nın ürünlerde problem gördüğü zaman önce ceza kestiğini, bir sonraki seferde ürünleri imha ettiğini belirten Alp, bakanlığın konuyu aydınlatıcı açıklama yapmamasıyla ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı. Alp, “Tarım Bakanlığı bu konuyu kayda değer bir konu olarak görmemiş olabilir. Açıklama yapılmamasını buna bağlıyorum” dedi.

Tarım Bakanlığı’nın ihracatçıları çok sıkı denetimlere tabi tuttuğunu söyleyen Alp, ‘İhracatçılar bakanlığa yanlış beyanda bulunmuş olabilir mi?’ sorusuna ise çelişkili yanıtlar verdi. Alp, “İhracatçı yanlış beyanda bulunur ya da bulunmaz diyemem. Bu konuda net bir bilgiye sahip değilim. Ancak haşereli ürünlerin iç piyasaya sürülmesi ise kesinlikle mümkün değil” diye konuştu.

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