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Rusya'nın Nur Sultan Büyükelçisi: Rusya-Kazakistan gündeminde toprak iddiası gibi bir konu yok

Rusya'nın Nur Sultan Büyükelçisi Aleksey Borodavkin, Rusya ile Kazakistan sınırlarının anlaşma ile belirlendiğini ve iki ülke arasında toprak iddiası gündeminin olmadığını söyledi.
Rusya'nın Nur Sultan Büyükelçisi: Rusya-Kazakistan gündeminde toprak iddiası gibi bir konu yok

Borodavkin, Kazakistan’ın Habar 24 kanalında katıldığı programda, Rus-Kazak ilişkilerini değerlendirdi.

Programda, "2020’de iki ülke arasında kritik bir an olarak öne çıkan Rus milletvekillerinin Kazakistan topraklarına ilişkin iddialarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Borodavkin, "Bunu dramatize etmek istemiyorum ancak bu uygunsuz ifadelerin Rusya’nın resmi pozisyonuyla açıkça çeliştiğinin altını çiziyorum. Ülkelerimiz arasındaki sınır anlaşma ile belirlendi. Haliyle, Rus-Kazak gündeminde toprak iddiası gibi bir konu yok." yanıtını verdi.

Borodavkin, Rusya’nın Kazakistan’ın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu belirterek, "Bana göre, 'sınır temasını' ısıtanlar Rusya ile Kazakistan arasındaki dostane ilişkilere zarar vermeyi hedefliyorlar." dedi.

Daha önce Rusya Devlet Duması Milletvekili Vyaçeslav Nikonov, Rus devlet televizyonunda "Kazakistan toprakları, Rusya ve Sovyetler Birliği'nden büyük bir armağandır." ifadesini kullanmıştı.

Bir diğer Duma Milletvekili Yevgeny Fedorov da Kazakistan'ın, topraklarını Rusya'ya vermesi gerektiğini söylemişti.

Söz konusu açıklamalar sonrası Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Rusya’ya nota vermiş, Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, Rus milletvekillerinin sözlerini "saçmalık" olarak değerlendirmişti.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de ulusal basın organına yazdığı makalede, Kazakistan’ın milli değerlerini her türlü koruyacağını bildirmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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