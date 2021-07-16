Rusya'nın Sibirya bölgesinde 17 kişiyi taşıyan yolcu uçağı radardan kayboldu

İlk gelen bilgilere göre; içinde en az 13 kişinin bulunduğu AN-28 tipi uçağın, Rusya'nın Tomsk kenti üzerindeyken radardan kaybolduğu açıklandı.

Uçakta kaç kişinin olduğuna dair net bir bilgi paylaşılmazken, 13-17 arasında kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Rusya'da geçtiğimiz günlerde, içinde 22'si yolcu 6'sı mürettebat toplam 28 kişinin bulunduğu AN-26 tipi bir uçak, Kamçatka'da falezlere çakılarak denize düşmüş ve uçaktaki herkes hayatını kaybetmişti.