Rusya'ya ait gemiye el koydular

Ukrayna, Kerç Boğazı'nda Rus tankerine el koydu.

krayna güçleri, Kırım yarımadası yakınlarında Kerç Boğazı'nda Rus tankerine el koydu. Rus medyasında yer alan haberlerde yaşanan olayın sebebi olarak ise, "Ukrayna bayraklı gemilerin geçişini engellediği" gösterildi.

Ukrayna güvenlik güçlerinden yapılan açıklamada, Rus tankerinin Kasım ayında Kerç Boğazı'nda yaşanan olaya karıştığı ifade edildi. Olay sırasında ismi Neyma olan tankerin daha sonra adının değiştirilerek Nika Spirit yapıldığı belirtilirken, Ukrayna'da İzmail limanına girmesinin ardından el konulduğu bildirildi.

KRİZ PATLAT VERMİŞTİ

2018 Kasım'ında Rus güçleri, Ukrayna'ya ait gemilere "Rus karasularını ihlal etti" gerekçesiyle el koymuş ve denizcileri gözaltına almıştı. Gözaltına alınan denizciler halen Rusya'da tutuklu bulunuyor. Ukraynalı denizcilerin iadesi için Putin ile Zelenskiy'nin görüşmeler yürüttüğü biliniyor.

KERÇ BOĞAZI KRİZİ NEREYE DAYANIYOR?

Rusya ile Ukrayna arasında Azak denizinde kriz ilk kez yaşanmıyor.

2000'li yılların başlarında Ukrayna'da bağımsızlık hareketinin başlamasıyla iki ülke arasında ciddi siyasi polemikler yaşanırken Tuzla krizi patlak verdi. Tuzla krizi, uzmanlar tarafından Rusya'nın bağımsız Ukrayna'ya yönelik ilk işgal denemesi olarak kabul ediliyor.

1941 senesine kadar Krasnodar vilayetine bağlı olan Tuzla Adası o tarihte Kırım'a bağlanmış, dolayısıyla 1954'te Kırım Ukrayna'ya verildiğinde de Ukrayna toprağı statüsü kazanmıştı.

Rusya ise 1954 anlaşmasının yalnız Kırım'ın kara kısmını kapsadığını, Tuzla'nın bu anlaşmanın kapsamında olmadığını öne sürüyordu.

29 Eylül 2003'te Krasnodar Valisi Aleksandr Tkaçev'in emriyle Ukrayna'ya herhangi bir uyarıda bulunmaksızın Taman yarımadasından Kerç boğazı istikametinde Tuzla Dili'ne kadar uzayan alanın doldurulmasına başlandı.

Baraj çalışmaları Ukrayna kontrol noktasına yaklaşınca iki ülke sıcak çatışmanın eşiğine geldi. Kiev, çalışmaların devam etmesi halinde ateş edeceğini açıkladı.

Hem Ukrayna hem de Rusya, sıcak bölgeye asker gönderdi. Gerilim sürerken Kasım 2003'te görüşmeler başladı. Aralık ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Leonid Kuçma bir araya gelerek Azak Denizi ve Kerç boğazının kullanımına ilişkin işbirliği anlaşmasına imza attı.

O tarihten itibaren de Kerç'ten geçişler bu anlaşma çerçevesinde sağlanıyordu. Fakat, Kırım'ın işgali ile birlikte bu anlaşma da sıkıntıya girdi.

Çünkü, Rusya, Kırım'ı işgal etmesinin ardından bölgeyi kendi toprağı olarak, Ukrayna da işgal edilmiş kendi sahası olarak görüyor. Yani bu bölgede uluslararası hukuk aslında 2014 senesinde rafa kaldırılmış durumda.