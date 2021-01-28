  • BIST 1.465
  • Altın 437,058
  • Dolar 7,3838
  • Euro 8,9339
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya 5 °C
»

Rusya'ya gidecek ilk ihracat blok treni yarın Ankara'dan yola çıkacak

Türkiye'den Rusya'ya gidecek ilk ihracat blok ve yeni Türkiye-Çin ihracat trenleri yarın saat 10.00'da Ankara Gar'dan törenle uğurlanacak.
Rusya'ya gidecek ilk ihracat blok treni yarın Ankara'dan yola çıkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yılın aralık ayında Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı ve Orta Koridor üzerinden Türkiye ile Çin arasında sefer yapan ihracat trenlerinin başarıyla işletilmesinin ardından, Türkiye ile Rusya arasında blok ihracat trenlerin işletilmesine de başlanacak.

Bu kapsamda, Türkiye-Moskova arasında işletilecek blok ihracat treni, Bakan Adil Karaismailoğlu'nun da katılmasının beklendiği törenle yarın Ankara Gar'dan yola çıkacak.

Tren, Gürcistan-Azerbaycan'dan geçerek Rusya Federasyonu'ndaki varış yeri Vorsino'ya (Moskova) kadar yaklaşık 4 bin 650 kilometre yolu, 15 vagonuyla, 8 günde katedecek ve Türk ürünlerini Rusya'ya ulaştıracak.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünün, BTK Demiryolu Hattı'nın etkinliğini ve Türk sanayicisinin rekabet gücünü artırma çabalarının ürünü olan tren, 15 konteyner içerisindeki yurt içinde üretilen 3 bin 321 beyaz eşyayı taşıyacak.

Kara ve demir yolu kombine taşımacılık ile kapıdan kapıya teslim modeliyle yapılacak bu taşıma faaliyeti, ihracatçıların lojistik maliyetlerine ve zaman kazanmalarına önemli katkı sunacak.

Türkiye-Çin yeni ihracat treni de yarın yola çıkacak
Öte yandan Çin'in Xi'an şehrine gidecek yeni ihracat treni de Rusya'ya gidecek blok ihracat treninin ardından hareket edecek.

Tren, 7 bin 792 kilometre yol katedecek, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçmesinin ardından yükünü 12 günde Çin'e ulaştıracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin bölgesinde lider, dünyada söz sahibi olması adına demir yolu yatırımlarının önemine işaret etti.

Karaismailoğlu, son 7 yılda bu alandaki yatırımların yüzde 14 arttığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Güvenli, hızlı ve kolay ulaşımla ticaretin, üretimin ve ihracatın desteklenmesi hedefiyle bu yatırımları hayata geçiriyoruz. Demir yolunun yatırımlardaki payı 2013 yılında yüzde 33 iken, 2020 yılında bu oran yüzde 47'ye çıkartıldı. 2020'de yüzde 47 olan demir yolu yatırım payı, 2023 yılında yüzde 60 olacak."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yabancı ekonomistler TCMB Başkanı Ağbal'ın iletişimini başarılı buldu28 Ocak 2021 Perşembe 13:12
  • Turizm büyüyünce ülke ekonomisine katkısı artıyor28 Ocak 2021 Perşembe 13:11
  • Rusya'da bankacılık sektörünün net karı 2020’de yüzde 5,9 azaldı28 Ocak 2021 Perşembe 13:11
  • Dünyanın enerji ve haberleşme kablosunda 'Made in Türkiye' imzası28 Ocak 2021 Perşembe 13:10
  • Türk ev tekstili ürünleri 194 ülkede iç mekanları süsledi28 Ocak 2021 Perşembe 13:09
  • Tarıma elverişsiz arazi, topraksız sera yatırımıyla katma değer üretecek28 Ocak 2021 Perşembe 13:09
  • Değerli konut vergisi mükellefleri için e-beyanname süreci başladı28 Ocak 2021 Perşembe 11:22
  • 'Sıfır Atık' ekonomiye 17 milyar liralık kazanç sağladı28 Ocak 2021 Perşembe 11:21
  • TCMB Başkanı Ağbal: Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz28 Ocak 2021 Perşembe 11:20
  • Son 7 yılda Tayvan'dan Türkiye'ye yatırımlar 10 kat arttı28 Ocak 2021 Perşembe 11:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti