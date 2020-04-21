  • BIST 97.507
  • Altın 375,981
  • Dolar 6,9916
  • Euro 7,5775
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 15 °C
»

Rusya'ya mandarin ihracatı ilk çeyrekte yüzde 49 arttı

Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde Rusya Federasyonu'na 81 bin 776 ton mandarin ihraç edilerek 49 milyon 834 bin 922 dolar gelir sağlandı.
Rusya'ya mandarin ihracatı ilk çeyrekte yüzde 49 arttı

Türkiye'den yılın ocak-mart döneminde Rusya Federasyonu'na 49 milyon 834 bin 922 dolarlık mandarin ihraç edildi.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ilk çeyrekte Rusya Federasyonu'na 81 bin 776 ton mandarin satıldı.

Türkiye'den Rusya'ya geçen yılın aynı döneminde de 59 bin 725 ton mandarin ihracatı yapılarak 33 milyon 549 bin 324 dolar gelir elde edilmişti. Böylece Rusya'ya mandarin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 37, değer bazında yüzde 49 arttı.

Bölge ihracatının tamamı Trabzon'dan
Doğu Karadeniz'den de Rusya'ya bu dönemde 14 bin 638 ton mandarin ihracatı yapılarak 9 milyon 22 bin 236 dolar gelir elde edildi.

Bölge ihracatının tamamı Trabzon merkezli firmalarca gerçekleştirildi.

"2020 sezonunun iyi geçmesi için çalışıyoruz"
DKİB Yönetim Kurulu ve Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, turunçgil ihracatında 2019-2020 sezonunun iyi geçtiğini, 2020-2021 sezonunun da iyi geçmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Gürdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ticarete etkilerine dikkati çekerek, ihracat maliyetlerinin sürekli arttığını belirtti. Gürdoğan, "Bundan sonraki süreçte, maliyetlerin düşürülmesi ve pazarda rekabetçi olunabilmesi için destek verilmesi çok önemlidir. İhracatçılarımız da bu yönde beklenti içindeler." dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sudan ucuz petrol!21 Nisan 2020 Salı 06:07
  • Petrol fiyatları çakıldı20 Nisan 2020 Pazartesi 23:02
  • Benzine yeni indirim geliyor20 Nisan 2020 Pazartesi 16:26
  • Bakan Selçuk açıkladı! 270 bin firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu20 Nisan 2020 Pazartesi 10:18
  • BDDK'dan kredilerle ilgili yeni karar20 Nisan 2020 Pazartesi 09:05
  • Yurt içi piyasalar bu hafta TCMB'nin faiz kararını bekliyor20 Nisan 2020 Pazartesi 09:05
  • TCMB Başkanı Uysal: Merkez bankalarıyla swap görüşmeleri yapıyoruz19 Nisan 2020 Pazar 15:00
  • Benzine İndirim yolda!18 Nisan 2020 Cumartesi 14:59
  • BDDK Başkanı Akben: Yeni düzenleme ile bankalar kaynaklarını daha verimli kullanacak18 Nisan 2020 Cumartesi 14:12
  • Ayçiçek yağı ve tohumunda gümrük vergisi düşürüldü18 Nisan 2020 Cumartesi 09:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti