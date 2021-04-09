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Rusya'ya turunçgil ihracatı yılın ilk çeyreğinde yüzde 9 artışla 117,6 milyon dolar oldu

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, "Geleneksel pazarların yanı sıra farklı pazarlara ulaşmak için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.
Rusya'ya turunçgil ihracatı yılın ilk çeyreğinde yüzde 9 artışla 117,6 milyon dolar oldu

Türkiye'den Rusya'ya bu yılın ilk çeyreğinde yapılan turunçgil ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 117 milyon 598 bin dolara ulaştı.

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın ocak-mart döneminde yaklaşık 300 milyon dolarlık turunçgil ihracatı gerçekleştirildi.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 108 milyon 359 bin dolarlık turunçgil ihraç edilen Rusya'ya, bu yılın aynı döneminde yüzde 9 artışla 117 milyon 598 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Bu ülkeye yapılan ihracatta 62 milyon 544 bin dolarla ilk sırada yer alan mandalinayı, 29 milyon 319 bin dolarla limon, 13 milyon 707 bin dolarla portakal ve 11 milyon 994 bin dolarla greyfurt izledi.

Ülkeler bazında ise turunçgil ihracatında Rusya'yı, 44 milyon 84 bin dolarla Irak, 22 milyon 799 bin dolarla Ukrayna, 15 milyon 919 bin dolarla Romanya ve 14 milyon 715 bin dolarla Polonya takip etti.

"Lojistik olarak Rusya pazarına çok kolay ulaşabiliyoruz"
Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, Türkiye'de üretilen turunçgilin kalite, aroma ve lezzet özelliklerinden dolayı birçok ülkeden talep gördüğünü söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ihracatın artarak devam ettiğini vurgulayan Kaçmaz, şunları kaydetti:

"Rusya geleneksel pazarlarımız arasında ilk sırada yer alıyor. Lojistik olarak Rusya pazarına çok kolay ulaşabiliyoruz. Ayrıca yıllardır bu ülkeye turunçgil ihracatımız söz konusu. Bundan dolayı Rus tüketici ürünlerimize alıştı ve tercih eder hale geldi. Geleneksel pazarların yanı sıra farklı pazarlara ulaşmak için çalışmalarımız devam ediyor."

Türkiye'nin 2021'in ilk çeyreğinde en çok turunçgil ihracatı yaptığı 5 ülke, ihracat tutarları ve geçen yıla göre değişim oranları şöyle:

Ülkeler    Ocak-Mart 2020 (Dolar)    Ocak-Mart 2021 (Dolar)    Değişim (Yüzde)
Rusya    108.359.180    117.598.781    9
Irak    20.729.754    44.084.034    113
Ukrayna    29.876.681    22.799.334    -24
Romanya    18.506.763    15.919.311    -14
Polonya    15.386.318    14.715.685    -4
"Rusların en çok tükettiği narenciye ürünü mandalina oldu"
Rusya'ya yılın ilk çeyreğinde en fazla ihraç edilen turunçgil ürünleri, ihracat tutarları ve geçen yıla göre değişim oranları şöyle:

Ürünler    Ocak-Mart 2020 (Dolar)    Ocak-Mart 2021 (Dolar)    Değişim (Yüzde)
Mandalina    49.834.921    62.544.342    26
Limon    30.702.668    29.319.575    -5
Portakal    16.784.000    13.707.954    -18
Greyfurt    11.031.268    11.994.096    9

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