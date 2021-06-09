Rütbesini FETÖ elebaşı Gülen'in taktığı general hakkında FETÖ'den iddianame hazırlandı

FETÖ'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınıp itirafçı olduktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan eski tuğgeneral Serdar Atasoy hakkında 32,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Atasoy'un 1988'de İzmir Atatürk Erkek Lisesinde yatılı olarak okuduğu süreçte FETÖ ile tanıştığı, kendisinden sorumlu "Yavuz" kod isimli mahrem imamın yönlendirmesiyle Harp Okulu sınavlarına hazırlandığı kaydedildi.

Sınavda sorulabilecek soruların bulunduğu testlerin ve mülakatta sorulabilecek soruların örgüt tarafından Serdar Atasoy'a verildiği belirtilen iddianamede, şüphelinin 1995-1996 yıllarında Tuzla Piyade Okulunda eğitim aldığı süreçte Altunizade'de bulunan FEM dershanesinin en üst katında örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile görüştüğü, elini öptüğü ve Gülen'in kendisine teğmen rütbesini taktığı anlatıldı.

Kurmaylık sınavı tarihinden birkaç gün önce mahrem imamın şüpheliyi, İstanbul Kavacık'ta bir eve çağırarak, kendisi ile birlikte 5 rütbeliye kurmaylık sınavı askeri kültür ve genel kültür sorularının büyük bir kısmının verildiği belirtilen iddianamede, Atasoy'un sınav sorularını almasıyla kurmaylık sınavını kazandığı vurgulandı.

Atasoy'un 2006-2014 arasında görev yaptığı Kars, İstanbul ve KKTC'de örgütün 4 farklı mahrem imamıyla ankesörlü telefonla irtibat sağladığı anlatılan iddianamede, görüşmelerin mahrem imamların kullandığı "patates hat" olarak bilinen operasyonel hatlarla gerçekleştirildiğine yer verildi.

İddianamede, şüpheli Serdar Atasoy'un örgüt içerisindeki askeri yapılanma ve mahrem yapılanmaya ait 26 kişiyi teşhis ettiği aktarıldı.

Kurmaylık sınavı sorularını sınav öncesinde aldığı belirtildi

Atasoy'un muvazzaf asker olduğu dönemde, etkin şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yerleşmek amacıyla, kurmaylık sınavından önce örgüt mensuplarından sınav sorularını elde ettiği aktarılan iddianamede şunlar kaydedildi:

"Şüphelinin cevap kağıdını içerik itibariyle başkalarını aldatacak şekilde sahte olarak düzenlendiği, oluşturduğu sahte belgeyi hile unsuru olarak kullanıp kamu kurumu niteliğindeki Genelkurmay Başkanlığını aldatarak sınava giren diğer adaylar zararına ve kendi yararına olacak şekilde sınavı kazandığına dair resmi belgeyi düzenlettirdiği tespit edilmiştir. Sınavı kazanmasıyla Harp Akademisi tarafından düzenlenen kurstan mezun olup akabinde kurmay olduğu, usulsüzce atandığı kamu görevi nedeniyle haksız şekilde fazla maaş alarak kamuyu zarara uğrattığı, bu şekilde şüphelinin üzerine atılı silahlı terör örgütüne üye olma, resmi belgede sahtecilik ve ile zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık suçlarını işlediği belirlenmiştir."

İddianamede Atasoy'un bu suçlardan 32,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.