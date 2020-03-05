  • BIST 112.592
  • Altın 320,013
  • Dolar 6,0749
  • Euro 6,7591
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 9 °C
SON DAKİKAEdirne'den 138 bin 647 kişi Yunanistan'a geçti
»

Rüyalarının klasik otomobiline 32 yıldır gözü gibi bakıyor

Emekli 63 yaşındaki Mercan, yurt dışında çalıştığı 1970'li yıllarda bir arkadaşının anlatımları üzerine almayı kafasına koyduğu ve yurda döndükten sonra sahip olduğu Morris Ten marka 1946 model otomobiline, 32 yıldır gözü gibi bakıyor.
Rüyalarının klasik otomobiline 32 yıldır gözü gibi bakıyor

Mevlüt Mercan, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, 1970'li yıllarda "ekmek kavgası"nın yolunu yurt dışına düşürdüğünü, bir otomobil firmasında 1987 yılına kadar çalıştığını söyledi.

Türkiye'ye dönerek Beykoz'da mobilya işiyle uğraşmaya başladığını dile getiren Mercan, "rüyalarımın otomobili" diye tanımladığı klasik otomobiliyle tanışma hikayesini şöyle anlattı:

"Birlikte çalıştığımız Bursalı Ali ağabeyimiz vardı. 1980'li yılların başında Türkiye'ye izne geldi. Döndüğünde bana dedi ki 'Kavacık'ta güzel bir araba gördüm, ilk işim döndüğümde o arabayı alacağım.' Ben de arabayı görmeden sevdim. Anlatımına göre klasik araba olduğunu anladım. 'Nasip, hangimiz giderse o alır.' dedim. Arabayı öyle sevdim ki rüyama bile girdi."

2-065.jpg

Türkiye'ye döndükten sonra otomobili almak için girişimlerde bulunduğunu dile getiren Mercan, "Arabanın İtalyan bir mühendise satıldığını öğrendim, çok üzüldüm. 'Nasip kısmet.' diyerek konuyu kapattım. Birkaç ay sonra satışın iptal olduğunu öğrendim. Arabanın sahibi 'Gel al araba senindir.' deyince dünyalar benim oldu. Otomobili, 1988 yılında satın aldım."

Klasik otomobili aldıktan sonra kendi düğününde kullandığını anlatan Mercan, böylece aralarındaki duygusal bağın daha da güçlendiğini söyledi.

"Bu arabanın verdiği huzuru, mutluluğu başka arabadan alamıyorsunuz"
Evlendikten sonra bir süre otomobille hiç ilgilenemediğini, aracın "biblo" gibi kapının önünde durduğunu belirten Mercan, şöyle devam etti:

"Kardeşim de 'Artık uğraşamıyorsun, hurda iadesi var, hurdaya verelim arabayı.' dedi. O arada da bir iş insanı geldi. Otel yapıyorlarmış, 'Araba otelin amblemi olsun.' dedi. 'Hayır satmıyorum, arabaya aşığım, severek aldım.' diyerek teklifi reddettim. 'Ne isterseniz verelim.' dediler yine de kabul etmedim. Dünyayı verseler arabayı kimseye vermeyeceğim."

Otomobilinin ilk günkü gibi kalması için sürekli bakım yaptığını anlatan Mercan, klasik aracın kuru direksiyona sahip olması nedeniyle manevra kabiliyetinin çok az olduğunu anlattı. Mercan, "Herhangi bir arabaya binebilirsiniz ama bu arabanın verdiği huzuru, mutluluğu başka arabadan alamıyorsunuz. Gençliği ve çocukluğu bu arabayla geçen ailelerle karşılaşıyorum. Benden daha çok seviyorlar arabayı, arabayla fotoğraf çektirenler oluyor." diye konuştu.

Otomobili daha önce kullanan eski sahipleriyle tanıştığını anlatan Mercan, "Geçen bir aileyle tanıştım. 'Bu araba üç kuşak önce bizimmiş.' dediler. Kanlıca'da yaşıyorlarmış. 'Babamız bize Morris'in hatıralarını anlatırdı.' dediler. Bende bir dosya var. 1946 yılında Şişli'deki galeriden satış faturası da duruyor. O günden bugüne kadar arabayı kimler kullanmış, ruhsatıyla birlikte mevcuttur." dedi.

1-056.jpg

Otomobil, Çiçero'da kullanıldı
Mevlüt Mercan, klasik otomobilinin bir arkadaşının da düğün arabası olarak kullanıldığı anlatarak, şunları aktardı:

"Bir film teklifi geldi. '2. Dünya Savaşı filmi çekilecek.' dediler. 2. Dünya Savaşı yıllarında Türk casusu İlyas Bazna'nın hikayesini konu alan 'Çiçero' filminde de kullanılacak dediklerinde kabul ettim. Otomobil, Adile Sultan Sarayı'nda, Kemerburgaz'da değişik yerlerde ve İzmit Tren Garı'ndaki çekimlerde kullanıldı."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüsü hayvana da bulaştı05 Mart 2020 Perşembe 07:37
  • İdlib şehitlerinin helallik istedikleri görüntüler ortaya çıktı04 Mart 2020 Çarşamba 15:35
  • Türk halkının kalbi İdlib'de Mehmetçikle beraber04 Mart 2020 Çarşamba 14:20
  • Kaman cevizi ağacı hangi ay budanır? Ceviz budama teknikleri neler?04 Mart 2020 Çarşamba 10:27
  • Ünlü hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşi trafik kazasında yaşamını yitirdi04 Mart 2020 Çarşamba 10:10
  • Türkiye ‘Bahar Kalkanı Harekatı’nı neden başlattı?04 Mart 2020 Çarşamba 10:06
  • Çörçil (Churchill) Nedir? Nasıl Yapılır? Faydaları nelerdir? Pratik Çörçil Tarifi...04 Mart 2020 Çarşamba 00:54
  • Galatasaray tribünlerinden sessiz çığlık!03 Mart 2020 Salı 15:24
  • Şenel İlhan kimdir? Feyz Dergisi kimin? Hankanko nedir, kurucusu kim?03 Mart 2020 Salı 15:22
  • Litre fiyatı 150 lira olan eşek sütüne yoğun ilgi03 Mart 2020 Salı 10:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti