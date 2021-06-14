Rüzgar türbini gövdesi yüklü TIR'ın dönüşü için yoğun çaba

Bursa’da, rüzgar türbininin 35 metre uzunluğundaki gövde bölümünün parçasını taşıyan TIR, kavşakta dönüş yapamayınca trafik durma noktasına geldi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Kavşağı’nda meydana geldi. İzmir’den 34 KM 5910 plakalı TIR’a, rüzgar türbininin gövde kısmının 35 metrelik bölümü yüklendi. Sakarya’ya doğru yola çıkan TIR sürücüsü, Görükle Kavşağı’ndan İstanbul-Bursa-İzmir otobanına çıkmak için girdiği kavşaktan dönüş yapamadı.

TIR'ın kavşakta kalması nedeniyle yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda trafik polisi sevk edildi. TIR’ın dönüşü, trafik polisleri ve firma yetkililerin yoğun çabasının ardından sağlandı. TIR nedeniyle oluşan araç kuyruğu, dronla havadan görüntülendi. TIR şoförünün yoluna devam etmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.