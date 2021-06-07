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Rüzgarda havuz başındaki şemsiyeler uçtu, turistler kaçıştı 

Rüzgarda havuz başındaki şemsiyeler uçtu, turistler kaçıştı 
Antalya'nın Serik ilçesinde aniden ortaya çıkan şiddetli rüzgarda 5 yıldızlı bir otelin havuz başındaki şemsiyeler uçtu.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde dün etkisini gösteren şiddetli rüzgar, 5 yıldızlı bir oteldeki şemsiyeleri uçurdu. Otelin havuz bölümünde bulunan büyüklü küçüklü şemsiyeler bir anda ortaya çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle sağa sola savrulmaya başladı. Bu sırada havuz kenarında bulunan ve bazıları şemsiyelerin altında oturan, aralarında çocukların da bulunduğu turistler,  korkuyla kaçıp uzaklaşmaya çalıştı. Turistlerden çoğu zarar görmeden şemsiyelerden kurtulmayı başarırken, bir çocuk ise savrulan şemsiye kendisine çarpmadan son anda bir kadın tarafından kucaklanıp, uzaklaştırıldı.

Birkaç saniyelik rüzgarın etkisiyle yaşanan anlar güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntülerde bir anda şiddetini artıran rüzgarın şemsiyeleri sağa sola savurduğu, bu sırada turistlerin ise panikle koşarak uzaklaşmaya çalıştığı anlar yer aldı.

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