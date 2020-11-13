  • BIST 1.285
  • Altın 462,369
  • Dolar 7,6440
  • Euro 9,0295
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 3 °C
»

Rüzgarda kurulu güç 2021'de 10 bin megavatı aşacak

TÜREK Başkanı Yıldırım, ekim sonu itibarıyla Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücünün 8 bin 288 megavata ulaştığını belirterek "Son 10 yılda yapılan güçlü yatırımlarla 2021'in ilk yarısında rüzgar kurulu gücü 10 bin megavatı aşacak" dedi.
Rüzgarda kurulu güç 2021'de 10 bin megavatı aşacak

Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK) Başkanı Hakan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgar enerjisinin Türkiye'nin elektrik üretimdeki payının yüzde 8'ini oluşturduğunu, bu oranın yüzde 20'ye kadar çıkabildiğini ifade etti.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye'nin cari açığının kapanmasında büyük rol oynadığını dile getiren Yıldırım, gelecek 30 yılda enerji sektöründe yenilenebilir enerjinin çok daha belirleyici olacağını, bu nedenle küresel yarışa iyi bir şekilde hazırlanılması gerektiğini anlattı.

Yıldırım, dünyada her yıl ortalama 50-60 bin megavatlık rüzgar enerjisi kurulu gücünün devreye girdiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Sadece 2019'da rüzgardaki yatırımlar 145-150 milyar dolar civarında oldu. Ekim sonu itibarıyla Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü 8 bin 288 megavata ulaştı. Türkiye'de son 10 yılda rüzgar enerji sektörüne yapılan güçlü yatırımlarla 2021 yılının ilk yarısında rüzgar kurulu gücü 10 bin megavatı aşacak. Yerli ve yabancı yatırımcı, salgın, ekonomik güçlükler gölgesinde de olsa öngörülebilir bir piyasa istiyor. Sektörde büyümenin devam etmesi için yeni teşvik mekanizmasının detayları açıklanmalı, sonraki yıllar için proje stoku oluşturmalıyız. Elimizde 3 bin megavat kapasite tahsisinden gelen projelerimiz var. Bununla beraber birinci ve ikinci Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projeleri var. Birinci YEKA projesi 1000 megavat, ikinci YEKA projesi ise 4 adet 250 megavat olmak üzere toplamda 1000 megavat. Bu projelerin de ilerlediğini biliyoruz. YEKA projeleri, Türkiye'de imalat kabiliyeti geliştirmek açısından önemli. Ancak bu projelerin haricinde proje stoku oluşturmalıyız."

"YEKDEM'de soru işaretleri kalkmalı"
Süresi 6 ay daha uzatılan Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'nın (YEKDEM) şu ana kadar yatırımcı için yol gösterici olduğunu kaydeden Yıldırım, YEKDEM'in yerine konulacak yeni mekanizma konusunda sektör paydaşları olarak ortak fikir arayışında olduklarını söyledi.

Yıldırım, YEKDEM'in başarılı bir uygulama olduğunu vurgulayarak, "Doğru bir mekanizma belirleyerek rüzgarda başarılı bir seviyeye ulaştık. Mekanizmanın baştan yenilenmesi durumunda yeni projelerin hayata geçmesinde finansçılar, yatırımcılar, türbin sağlayıcılar gibi sektördeki önemli aktörlerin soru işaretleri olursa, yatırım iştahı kaçabilir. Dolayısıyla bir an önce yeni mekanizma hakkında bilinmeyenler açıklanmalı, sektör yönünü belirlemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl salgından dolayı online ortamda yapılacak ve ilk kez tüm yılı kapsayacak bir rüzgar etkinliğini sektörle buluşturmak istediklerini aktaran Yıldırım, bu kapsamda ilk panelin 25 Kasım'da düzenleneceğini kaydetti.

İki ay aralıklarla düzenlenecek panellerde, Türkiye'deki rüzgar enerjisi sektörünün tüm yönleri masaya yatırılacak, sektör temsilcileri fikirlerini online ortamda paylaşacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borsa güne yükselişle başladı13 Kasım 2020 Cuma 10:13
  • Sanayi üretim endeksi arttı13 Kasım 2020 Cuma 10:12
  • Bakanlıktan, çürük elmaların meyve suyu yapılacağı iddiasıyla ilgili inceleme13 Kasım 2020 Cuma 09:45
  • Moody’s: Küresel ekonomik toparlanma artan Kovid-19 vakalarının tehdidi altında13 Kasım 2020 Cuma 09:13
  • Maden sahaları ihale edilecek13 Kasım 2020 Cuma 09:12
  • Yurt içi piyasalar sanayi üretimi verisine odaklandı13 Kasım 2020 Cuma 09:11
  • Fed Başkanı Powell: Gelecek birkaç ay zorlu olabilir12 Kasım 2020 Perşembe 23:18
  • MLP Care CFO'su Burcu Öztürk Türkiye'nin en etkin 50 CFO’su arasında12 Kasım 2020 Perşembe 19:43
  • Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı12 Kasım 2020 Perşembe 15:00
  • KKTC’nin yerli otomobili 'Günsel' ana vatana geliyor12 Kasım 2020 Perşembe 15:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti