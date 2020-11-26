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Rüzgardan elektrik üretiminde yeni rekor

Türkiye'de dün rüzgar enerjisi santralleri 152 bin 389 megavatsaat elektrik üretimiyle yeni bir rekora imza attı.
Rüzgardan elektrik üretiminde yeni rekor

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, günlük bazda dün 895 bin 950 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 881 bin 773 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 751 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 927 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Elektrik üretiminde ilk sırada yüzde 31,7 payla doğal gaz santralleri yer alırken, bunu yüzde 20,7 ile ithal kömür santralleri izledi.

Rüzgar enerjisi santralleri dün 152 bin 389 megavatsaat elektrik üretimiyle yeni bir rekor gerçekleştirdi. Dün Türkiye'de üretilen toplam elektriğin yüzde 17'si rüzgar enerjisi santrallerinden sağlandı.

Öte yandan, dün 75 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 252 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Daha önce 6 Kasım'da 151 bin 325 megavatsaatle rüzgardan günlük elektrik üretim rekoru kırılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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