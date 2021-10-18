  • BIST 1.417,700
  • Altın 529,32
  • Dolar 9,2950
  • Euro 10,7700
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 11 °C
»

Rüzgarlı’nın otopark sorunu çözüm bekliyor 

Ankara’nın önemli ticaret noktalarından Rüzgarlı’da esnaf, otopark sorunundan şikayetçi.
Rüzgarlı’nın otopark sorunu çözüm bekliyor 

Müşteriler araçlarını park edecek yer bulmakta zorlandığı için, alış veriş için başka bölgelere yönelebiliyor. Yıllardır süren otopark sorunu nedeniyle müşteri kaybettiklerini belirten Rüzgarlı esnafı, Büyükşehir’den sorunlarına çözüm talep ediyor. 

Başkent’in önemli ticaret noktalarından olan Ulus Rüzgarlı’da esnaf, otopark sorunundan şikayetçi. Müşteriler araçlarını park edecek yer bulmakta zorlandığı için, alış veriş için Rüzgarlı yerine başka bölgelere yönelebiliyor. Yıllardır süren otopark sorunu nedeniyle müşteri kaybettiklerini belirten Rüzgarlı esnafı, Büyükşehir’den sorunlarına çözüm talep ediyor.

İNŞAAT MALZEMESİ ALACAK MECBUREN ARACIYLA GELİYOR

Gazetemize konuşan Rüzgarlı esnafı şunları söylüyor: “Burada inşaat malzemesi satan esnaflar çoğunlukta. Çok eski firmalar var burda. Sirkülasyon yüksek olduğundan fiyatlar da diğer yerlere oranla daha hesaplı oluyor. Ankara’da herkes bunu bilir. Haliyle alış verişe buraya gelinmek isteniyor. Ama trafik sorun, otopark sorun. İnşaat malzemesi alacak olan vatandaş haliyle aracıyla girmek istiyor Rüzgarlı’ya, sokaklarına. Ama girmekte çok zorlanıyor, aracını park edecek yer bulamıyor. Sırf bu yüzden Rüzgarlı yerine başka yerlerden alış veriş yapan insanlar var. Sorunumuza çözüm bekliyoruz.”

YAVAŞ’IN GÜNDEMİNDE

Bu arada sorunun bizzat Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a da iletildiği öğrenildi. Yavaş’ın Rüzgarlı ziyaretinde esnafın ağırlıklı olarak bu konudan şikayetçi olduğu ve sorunlarına çözüm talebinde bulundukları ifade edildi. Şimdi gözler Büyükşehir’de. Rüzgarlı’nın otopark sorununa kalıcı çözüm geliştirmesi bekleniyor.

CENGİZ TOKSARI /İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Su Kesintisi 18 Ekim 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ18 Ekim 2021 Pazartesi 10:32
  • Elektrik Kesintisi 18 Ekim 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ18 Ekim 2021 Pazartesi 10:30
  • Mamak ve Elmadağ'da Hazine'den satılık gayrimenkullerin listesi18 Ekim 2021 Pazartesi 05:15
  • Fedakar Orman İşçilerine Anlamlı Ödül18 Ekim 2021 Pazartesi 00:17
  • Kaman Cevizi Kapış Kapış Gidiyor18 Ekim 2021 Pazartesi 00:16
  • Güven Tazeledi18 Ekim 2021 Pazartesi 00:14
  • Tarım Sektörünün Görünmez Kahramanları16 Ekim 2021 Cumartesi 00:12
  • Çalışma Bakanı Bilgin, "Çalışma Mevzuatı Yenilenmeli"16 Ekim 2021 Cumartesi 00:11
  • Kooperatiflere KOOPBİS’e İşleme Yükümlüğü Getiriliyor15 Ekim 2021 Cuma 00:12
  • Öğrencilere Ücretsiz Kurs Hizmeti15 Ekim 2021 Cuma 00:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti