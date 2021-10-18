Rüzgarlı’nın otopark sorunu çözüm bekliyor 

Ankara’nın önemli ticaret noktalarından Rüzgarlı’da esnaf, otopark sorunundan şikayetçi.

Müşteriler araçlarını park edecek yer bulmakta zorlandığı için, alış veriş için başka bölgelere yönelebiliyor. Yıllardır süren otopark sorunu nedeniyle müşteri kaybettiklerini belirten Rüzgarlı esnafı, Büyükşehir’den sorunlarına çözüm talep ediyor.

Başkent’in önemli ticaret noktalarından olan Ulus Rüzgarlı’da esnaf, otopark sorunundan şikayetçi. Müşteriler araçlarını park edecek yer bulmakta zorlandığı için, alış veriş için Rüzgarlı yerine başka bölgelere yönelebiliyor. Yıllardır süren otopark sorunu nedeniyle müşteri kaybettiklerini belirten Rüzgarlı esnafı, Büyükşehir’den sorunlarına çözüm talep ediyor.

İNŞAAT MALZEMESİ ALACAK MECBUREN ARACIYLA GELİYOR

Gazetemize konuşan Rüzgarlı esnafı şunları söylüyor: “Burada inşaat malzemesi satan esnaflar çoğunlukta. Çok eski firmalar var burda. Sirkülasyon yüksek olduğundan fiyatlar da diğer yerlere oranla daha hesaplı oluyor. Ankara’da herkes bunu bilir. Haliyle alış verişe buraya gelinmek isteniyor. Ama trafik sorun, otopark sorun. İnşaat malzemesi alacak olan vatandaş haliyle aracıyla girmek istiyor Rüzgarlı’ya, sokaklarına. Ama girmekte çok zorlanıyor, aracını park edecek yer bulamıyor. Sırf bu yüzden Rüzgarlı yerine başka yerlerden alış veriş yapan insanlar var. Sorunumuza çözüm bekliyoruz.”

YAVAŞ’IN GÜNDEMİNDE

Bu arada sorunun bizzat Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a da iletildiği öğrenildi. Yavaş’ın Rüzgarlı ziyaretinde esnafın ağırlıklı olarak bu konudan şikayetçi olduğu ve sorunlarına çözüm talebinde bulundukları ifade edildi. Şimdi gözler Büyükşehir’de. Rüzgarlı’nın otopark sorununa kalıcı çözüm geliştirmesi bekleniyor.

CENGİZ TOKSARI /İLKSAYFA