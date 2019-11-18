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Ryan Babel sakatlandı

Falcao ve Andone'nin sakatlıkları sonrası forvet oynaması beklenen Ryan Babel de Hollanda milli takımında sakatlandı.
Ryan Babel sakatlandı

Hollanda Futbol Federasyonu, Ryan Babel'in sakatlandığı için milli takım kampından çıkarıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Ryan Babel'in Kuzey İrlanda maçında sakatlandığı ve bu nedenle maç kadrosundan çıkarıldığı, Estonya maçında da forma giymeyeceği duyuruldu. Ryan Babel'in sakatlığının ne olduğu ve ne kadar ağır olduğu ile ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

32 yaşındaki oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'da olması ve Galatasaray kulüp doktorları tarafından kontrollerinin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

22 Kasım Cuma akşamı oynanacak Başakşehir maçında forvet olarak görev alması beklenen Babel dışında Galatasaray'ın diğer golcüleri Radamel Falcao ve Florin Andone'nin de sakatlıkları bulunuyor.

 

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