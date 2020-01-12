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Ryan Babel'in yeni takımı belli oldu

Galatasaray Kulübü, Ryan Babel'in sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandığını açıkladı.
Ryan Babel'in yeni takımı belli oldu

Hollanda'nın Ajax ekibi, Babel'in yarım sezon kiralanması için sarı kırmızılı kulübe 1 milyon 550 bin Euro ödeyecek.


Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcumuz Ryan Guno Babel'in 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda AFC Ajax NV Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AFC Ajax NV Kulübü, Şirketimize net 1.550.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir."

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