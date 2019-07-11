S-400'ler Ankara'ya ayak bastı

Rusya Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye’ye S-400 sevkiyatlarının başladığını iddia ederek, “Rusya'dan gelen uçaklar Malatya ve Ankara'ya iniş yaptı. Rus S-400'lerin ilk parçalarıyla uzmanlar da Türkiye'ye ayak bastı” paylaşımı yaptı.

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sisteminin ilk teslimatının Temmuz ayı içerisinde başlayacağı iddia ediliyordu. Türk ve Rus yetkililer de en kısa sürede sevkiyatın başlayacağını açıklamıştı. Rus medyası önceki gün S-400’lerin 2 adet kargo uçağıyla Türkiye'ye doğru yola çıktığı haberlerini duyurdu.

Ardından Rusya Araştırmaları Enstitüsü (RUSEN) resmi sosyal medya hesabından “Rusya'dan gelen uçaklar Malatya ve Ankara'ya iniş yaptı. Rus S400'lerin ilk parçaları ile Rus uzmanlar da Türkiye'ye ayak bastılar” şeklinde dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı. Öte yandan Ankara’ya getirilecek S-400’lerin Kahramankazan’daki Mürted (Akıncı) Üssü’ne konuşlandırılacağı konuşuluyor.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: İLK PARTİ TEMMUZ’DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde S-400'lerle ilgili, "Şu anda yolculuk hazırlığı devam ediyor. Bizim (Rusya) kendileriyle mutabık kaldığımız tarihler var. Yerleşim planlarının sorumluluğu da tamamen Milli Savunma, Genel Kurmay Başkanlığına ait" ifadelerini kullanmıştı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise, "S-400 konusunda karar verildi. Temmuz ayı içerisinde ilk parti teslimat yapılacak" demişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Türkiye'ye Rusya yapımı S-400 savunma sistemi gönderilmesini içeren anlaşmanın uygulama aşamasında olduğunu duyurmuş söz konusu sistemin Türkiye'ye sevkiyatının hangi aşamada olduğuna ilişkin net bilgi vermemişti.

S-400’ÜN EKİPMANLARI TAŞINIYOR

Güvenlik ve Strateji Uzmanı Abdullah Ağar, S-400'lerin Türkiye’ye gelmeye başladığını ileri sürerek önceki gün sosyal medya hesabından “Bugün Malatya’ya inen ‘S-400’ler geldi’ diye heyecan yaratan ve biri Ankara’ya doğru devam eden Tupolev Tu-134’ler ise muhtemel S-400 personeli ve bazı ekipmanları taşıyor” sözlerini paylaştı.

S-400’LER TÜRKİYE’NİN SAHADA ELİNİ GÜÇLENDİRECEK

Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) Başkanı Süleyman Erdem, Rusya’dan satın alınan S-400’lere ilişkin gazetemize açıklamalarda bulundu. S-400’lerin Türkiye’nin sahada elini güçlendireceğini savunan Başkan Erdem özetle şunları söyledi: “Türkiye, S-400 kararında istikrarlı bir çizgi izleyerek, tüm tehditlerine rağmen ABD’ye vazgeçilmez olmadığını ve sınırlarını gösterdi.

Patriotlara kıyasla daha etkili bir savunma sistemi olan S-400’ler, Doğu Akdeniz’de doğalgaz aramaları nedeniyle ortaya çıkan gerilim ve Suriye’deki gelişmeler değerlendirildiğinde, Türkiye’nin sahada ve masada elini güçlendirecektir. Ancak ABD’nin S400’ler nedeniyle haksız bir şekilde uygulayabileceği yaptırımlar, zaten sıkıntılı bir dönemden geçen Türkiye ekonomisini daha da kötüleştirme riskini barındırmaktadır. Türkiye, diplomatik ataklarla bu yaptırımların önüne geçebildiği takdirde, Türkiye oldukça avantajlı bir duruma geçecektir. Ancak ABD, yaptırımlar konusunda geri adım atmazsa, S-400’lerin ülkemizde konuşlanmasının bir süre geciktirilebileceği kanaatindeyim.”

OSMAN AKDOĞAN/ HABERVAKTİM-

Gazeteilksayfa.com