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S-400'ler test atışı için Sinop'a sevk edildi iddiası

S-400'ler test atışı için Sinop'a sevk edildi iddiası
Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 Hava Savunma Füze Sistemi (HSFS), Sinop’a test atışına giderken görüntülendi.

Türkiye’nin uzun menzilli hava savunma ihtiyacına binaen Rusya Federasyonu’ndan tedarik edilen ve geçtiğimiz sene teslimatı tamamlanan S-400 Triumf Uzun Menzili Hava Savunma Füze Sistemi (HSFS), atışlı testlerinin icra edilmesi amacıyla Sinop’ta bulunan test merkezine götürülürken görüntülendiler. Edinilen bilgiye göre Türk Hava Kuvvetleri, 5-16 Ekim 2020 tarihleri arasında S-400 bataryası ile bir dizi atışlı test icra edecek. Atışlı testler esnasında, 10 adet Banshee Hedef Uçağı kullanılacak.

İcra edilecek test faaliyetleri ile S-400’ün radar işlevselliği, hedef tespit ve takip yetenekleri, iletişim sisteminin kabiliyetleri ve komuta kontrol sisteminin performansı gözlenecek. Bu testin sonucunda, Türk S-400’lerinin operasyonel kapasiteye ulaşacağı tahmin ediliyor.

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